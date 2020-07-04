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Türkiye'de korona virüs vaka sayısı binin üzerinde seyretmeye devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Temmuz korona virüs vaka sayılarının paylaştı. Açıklanan verilere göre Türkiye'de vaka sayısın binin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 01:29
Türkiye'de korona virüs vaka sayısı binin üzerinde seyretmeye devam ediyor
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Normalleşme sürecinin ikinci aşamasının 1 Temmuz tarihinde başladığı Türkiye'de korona virüs verileri dikkatle takip ediliyor. Alınan tüm önlemlere rağmen günlük vaka sayısı binin altına düşmüş değil.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 temmuz vaka sayılarını sosyal medya üzerinden uyarılarının yineleyerek paylaştı.


Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre günlük vaka sayısı bin 172 kişi oldu. Toplam vaka sayısı 203 bin 456 kişi olurken hayatının kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 186 kişi olarak açıklandı.

VİRÜSÜN YAYILMASI HIZLI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu paylaşımda 24 haziran tarihindeki vaka sayısını belirterek bu günün vaka sayısı ile karşılaştırdı ve virüsün yayılmasının hızlı olduğuna dolayısıyla vaka sayılarının azalmasının zaman aldığını vurguladı.Ayrıca Bakan Koca son bir haftada tedavi gören hastaların yaş ortalamasını 46,7 olarak açıkladı ve hayatını kaybedenlerin yüzde 70'inin 65 yaş olduğunu sözlerine ekledi.

3 TEMMUZ KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU


Son Güncelleme: 04.07.2020 01:29
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