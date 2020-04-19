Türkiye’de koronavirüsünden ölenlerin sayısı 2 bin 17’ye yükseldi; son 24 saatte 127 yeni can kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında Türkiye'de son 24 saatte yaşanan gelişmeleri açıkladı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yapılan 35 bin 344 testle birlikte toplam test sayısı 634 bin 277’ye yükselirken 3 bin 977 yeni vakayla toplam sayı 86 bin 306 oldu.

Korınavirüsünden 127 kişinin daha hayatını kaybettiğinin belirtildiği açıklamada toplam can kaybının 2 bin 17'ye yükseldiği görülürken, Entübe hasta sayısı 1031’e, yoğun bakımdaki hastaların sayısı ise 1922’ye çıktığı kaydedildi. Son 24 saat içerisinde 1523 hasta da iyileştiğini açılayan Bakan Koca, koronavirüsü salgınında iyileşen hasta sayısı 11 bin 976’ya çıktığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka tablosunu yayınladığı açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi:

“Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın.”