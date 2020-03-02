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Türkiye'den 11 ülkeye vize muafiyeti resmi gazetede 11 yayınladı!

Türkiye’den 11 ülkeye vize muafiyeti resmi gazetede yayınladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları haberimizde.

02 Mart 2020 Pazartesi 23:33
Türkiye'den 11 ülkeye vize muafiyeti resmi gazetede 11 yayınladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vize muafiyeti kararını onayladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan karar resmi gazetede yayınlandı. Yayınlanan karara göre Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Hırvatistan Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Malta Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, Polonya Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti’ne vize muafiyeti getirildi. Açıklanan ülkelerde yaşayan gurbetçileri sevindiren haberin bir diğer yansıması da turizme olacak.

Vize muafiyeti resmi gazetede yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan verilen vize muafiyetinde ülke içine yapılacak seyahatler için her 180 günde en az 90 gün ikamet süresi olma şartının yer aldığını açıkladı. Söz konusu muafiyetle ülke turizminin de canlandırılması bekleniyor.

Özellikle vize muafiyeti verilen ülkelerde yaşayan kişiler verilen karar sonrası rahatladı. Daha önce oldukça karışık olan vize sisteminde yeni sistemle birlikte kolaylık sağlanmış oldu. Açıklanan 11 ülke için vize muafiyetinin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Son Güncelleme: 02.03.2020 23:33
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