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Türkiye'den mülteci kararı! Göçmenlere, Avrupa için sınır kapıları açıldı

Beştepe'de düzenlenen güvenlik zirvesinin hemen ardından mülteciler ile ilgili bir karar alındığı ve Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya geçebilmesi için sınır kapılarını açılacağı öğrenildi.

28 Şubat 2020 Cuma 01:09
Türkiye'den mülteci kararı! Göçmenlere, Avrupa için sınır kapıları açıldı

Türkiye'den üst düzey bir yetkilinin, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamayla, Türkiye'ye Suriyeli mültecilerin artık karadan ve denizden Avrupa'ya geçme izni verileceği öğrenildi.

İdlib bölgesinde yaşanan gelişmelee ile ilgili Vumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen acik güvenlik toplantısı sonrasında, İdlib'ten Türkiye'ye mülteci akını olması durumunda Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya gitmesi noktasında herhangi bir şekilde müdahale edilmemesine karar verildiği öğrenildi.

Avrupa'ya gidecek olan mülteciler için alınan karar sadece Suriyelileri kapsamayacağı diğer göçmenler için de uygulanacağı bildirildi. Reuters'a konuşan Türk yetkili ayrıca Türk polisi, sahil güvenlik ve sınır güvenlik görevlilerinin de geri çekilmesinin emredildiğini sözlerine ekledi.


 

Son Güncelleme: 28.02.2020 12:47
Anahtar Kelimeler:
AvrupaSuriyeMülteciSınır KapısıGeçiş Izni
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