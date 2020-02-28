Türkiye'den mülteci kararı! Göçmenlere, Avrupa için sınır kapıları açıldı

Türkiye'den üst düzey bir yetkilinin, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamayla, Türkiye'ye Suriyeli mültecilerin artık karadan ve denizden Avrupa'ya geçme izni verileceği öğrenildi.

İdlib bölgesinde yaşanan gelişmelee ile ilgili Vumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen acik güvenlik toplantısı sonrasında, İdlib'ten Türkiye'ye mülteci akını olması durumunda Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya gitmesi noktasında herhangi bir şekilde müdahale edilmemesine karar verildiği öğrenildi.

Avrupa'ya gidecek olan mülteciler için alınan karar sadece Suriyelileri kapsamayacağı diğer göçmenler için de uygulanacağı bildirildi. Reuters'a konuşan Türk yetkili ayrıca Türk polisi, sahil güvenlik ve sınır güvenlik görevlilerinin de geri çekilmesinin emredildiğini sözlerine ekledi.



