Türkiye'den mülteci kararı! Göçmenlere, Avrupa için sınır kapıları açıldı

Türkiye'den üst düzey bir yetkilinin, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamayla, Türkiye'ye Suriyeli mültecilerin artık karadan ve denizden Avrupa'ya geçme izni verileceği öğrenildi.
Avrupa'ya gidecek olan mülteciler için alınan karar sadece Suriyelileri kapsamayacağı diğer göçmenler için de uygulanacağı bildirildi. Reuters'a konuşan Türk yetkili ayrıca Türk polisi, sahil güvenlik ve sınır güvenlik görevlilerinin de geri çekilmesinin emredildiğini sözlerine ekledi.
Son Güncelleme: 28.02.2020 12:47