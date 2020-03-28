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Türkiye'nin büyük şehirleri - Türkiye'nin 30 büyükşehri hangisi ?

Korona virüs salgınının ülkemizde ilerlemesinde dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan korona ile mücadele tedbirleri kapsamında yeni kararla açıkladı.Bu tedbirlerin özellikle 30 büyük şehrimizde titizlik ile uygulanacağını belirti. Peki bu büyük şehirler hangileri ? işte Türkiye'nin 30 büyükşehri..

28 Mart 2020 Cumartesi 00:34
Türkiye'nin büyük şehirleri - Türkiye'nin 30 büyükşehri hangisi ?

Korona virüs salgınının ülkemizde ilerlemesinde dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan korona ile mücadele tedbirleri kapsamında yeni kararla açıkladı.Bu tedbirlerin özellikle 30 büyük şehrimizde titizlik ile uygulanacağını belirti. Peki bu büyükşehirle hangileri ?

İşte Türkiye'nin 30 büyükşehri ; 

Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van - Van Büyükşehir Belediyesi

Son Güncelleme: 28.03.2020 01:48
Anahtar Kelimeler:
30 Büyükşehir
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