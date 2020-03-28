Türkiye'nin büyük şehirleri - Türkiye'nin 30 büyükşehri hangisi ?

Korona virüs salgınının ülkemizde ilerlemesinde dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan korona ile mücadele tedbirleri kapsamında yeni kararla açıkladı.Bu tedbirlerin özellikle 30 büyük şehrimizde titizlik ile uygulanacağını belirti. Peki bu büyükşehirle hangileri ?

İşte Türkiye'nin 30 büyükşehri ;

Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi



Kayseri - Kayseri Büyükşehir BelediyesiKocaeli - Kocaeli Büyükşehir BelediyesiKonya - Konya Büyükşehir BelediyesiMalatya - Malatya Büyükşehir BelediyesiManisa - Manisa Büyükşehir BelediyesiMardin - Mardin Büyükşehir BelediyesiMersin - Mersin Büyükşehir BelediyesiMuğla - Muğla Büyükşehir BelediyesiOrdu - Ordu Büyükşehir BelediyesiSakarya - Sakarya Büyükşehir BelediyesiSamsun - Samsun Büyükşehir BelediyesiŞanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir BelediyesiTekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiTrabzon - Trabzon Büyükşehir BelediyesiVan - Van Büyükşehir Belediyesi