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Türkiye'nin sevgilisi haline gelen Fındık köpek toprağa verildi

Bir köy okulundaki önlüklü hali ile tanınan ve tüm Türkiye'nin bir anda sevgilisi haline gelen Fındık köpek gençlik hastalığı nedeniyle iki gün önce hayatını kaybetmişti. Sevimli köpek Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi.

10 Mart 2020 Salı 16:29
Türkiye'nin sevgilisi haline gelen Fındık köpek toprağa verildi

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kayacık köyünde bulunan Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulunda öğrenci ve öğretmenlerin okulda baktıkları ve önlük giydirilerek okulun maskotu haline gelen Fındık köpek gençlik hastalığına yakalanmıştı. Tüm Türkiye'nin bir anda sevgisini kazanan minik köpek özel araçla Ankara'ya götürüldü ve tedavi altına alındı. 

Türkiye'nin sevgilisi haline gelen Fındık köpek toprağa verildi

Fakat tedaviye cevap vermeyen Fındık, iki gün önce yaşamını yitirdi. Sevimli haliyle bir anda herkesi üzüntüye boğan Fındık köpek dün akşam saatlerinde Turhal Belediyesi'ne ait araç ile Turhal'a getirildi. Fındık köpek, Turhal Belediyesi Hayvan Barınağı bahçesinde hazırlanan mezara defnedilirken Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu öğretmeni Mustafa Önlen ve Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Erkoç da orada hazır bulundu. 

Türkiye'nin sevgilisi haline gelen Fındık köpek toprağa verildi

Fındık'ın beze sarılı cansız bedenini Nihal Erkoç mezara kadar kucağında taşırken Fındık'ın isminin, ölüm tarihinin ve fotoğrafının bulunduğu mezar taşı da başucuna konuldu. Okulda giydiği önlüğü ise mezarının üzerine bırakıldı.


 

Son Güncelleme: 10.03.2020 21:05
Anahtar Kelimeler:
TokatFındık KöpekTurhal
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