Türkiye'nin sevgilisi haline gelen Fındık köpek toprağa verildi

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kayacık köyünde bulunan Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulunda öğrenci ve öğretmenlerin okulda baktıkları ve önlük giydirilerek okulun maskotu haline gelen Fındık köpek gençlik hastalığına yakalanmıştı. Tüm Türkiye'nin bir anda sevgisini kazanan minik köpek özel araçla Ankara'ya götürüldü ve tedavi altına alındı.
Fındık'ın beze sarılı cansız bedenini Nihal Erkoç mezara kadar kucağında taşırken Fındık'ın isminin, ölüm tarihinin ve fotoğrafının bulunduğu mezar taşı da başucuna konuldu. Okulda giydiği önlüğü ise mezarının üzerine bırakıldı.
Son Güncelleme: 10.03.2020 21:05