Türkiye'nin yüreğini kavuran Soma faciası yaşanalı 6 yıl oldu

Manisa Soma’da 13 Mayıs 2014’te Soma Holding tarafından işletilen Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’de vardiya değişimi esnasında yaşanan yangın ve su baskınında 301 madenci hayatını kaybetmişti. Günler boyunca devam eden çalışmalar sonucunda 162 işçi madenden yaralı bir şekilde kurtarılmış ve bu gün Türkiye’de ‘’kara gün’’ olarak nitelendirilmişti.

Davası 4 yıl boyunca devam etmişti

Türkiye’nin yüreğini burkan bu hadiseyle ilgili dava 4 yıl sürmüş ve 51 sanık için 301 kez 2 yıldan 25 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

37 kişiye beraat kararı çıkmıştı

1 yıl sonra tahliye kararı

Mahkeme kararını 11 Temmuz 2014 tarihinde vermişti. Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Bakanı Can Gürkan 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Holding Bakanı Alp Gürkan’ın da yer aldığı 37 kişi hapis cezasından 1 yıl sonra beraat etmişti. Başvuruları inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi mahkeme kararını onayarak Can Gürkan’ın tahliyesine karar vermişti.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 19:20