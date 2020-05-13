Türkiye'nin yüreğini kavuran Soma faciası yaşanalı 6 yıl oldu

Manisa Soma’da 13 Mayıs 2014’te Soma Holding tarafından işletilen Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’de vardiya değişimi esnasında yaşanan yangın ve su baskınında 301 madenci hayatını kaybetmişti. Günler boyunca devam eden çalışmalar sonucunda 162 işçi madenden yaralı bir şekilde kurtarılmış ve bu gün Türkiye’de ‘’kara gün’’ olarak nitelendirilmişti.
Davası 4 yıl boyunca devam etmişti
Türkiye’nin yüreğini burkan bu hadiseyle ilgili dava 4 yıl sürmüş ve 51 sanık için 301 kez 2 yıldan 25 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.
37 kişiye beraat kararı çıkmıştı
1 yıl sonra tahliye kararı
Holding Bakanı Alp Gürkan’ın da yer aldığı 37 kişi hapis cezasından 1 yıl sonra beraat etmişti. Başvuruları inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi mahkeme kararını onayarak Can Gürkan’ın tahliyesine karar vermişti.
Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 19:20