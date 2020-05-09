Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'dan anlamlı anneler günü ziyaretleri!

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’dan annelere Anneler Gününde ziyaret geldi. Ziyaret sonrasında anneleri mutlu eden Salih Akman, annelere fidan hediye ederek “bu fidanlar inşallah gelecek nesillerde Tuşba’yı daha yeşil yapacak.” Dedi.
Bu yılda anneleri unutmadıklarını dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Bu verdiğimiz hediye fidanlar inşallah toprakla buluşturularak gelecek nesillere daha yeşil bir Tuşba bırakmış oluruz." Açıklamasında bulundu.
Anneler ise bu anlamlı hareketler sonrasında Başkan Akman’a teşekkürlerini iletti.Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 21:41