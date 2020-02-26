betgram betgram setrabet

İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
115098
ALTIN
323.798
DOLAR
6.1584
STERLİN
7.9661
EURO
6.6870

Tutuklanan Pegasus uçak pilotunun ilk ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Pegasus Hava Yollarına ait uçağın pistten çıkmasıyla birlikte 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada uçağın kaptanı tutuklanmıştı. Tutuklanan Pegasus uçak pilotunun ilk ifadesi ortaya çıktı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 15:51
Tutuklanan Pegasus uçak pilotunun ilk ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Pegasus Hava Yollarına ait bir uçağın pistten çıkması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti. Uçağın pistten çıkması nedeniyle tutuklanan pilotun ifadeleri ortaya çıktı. Kendilerine 2 – 4 iniş pisti olacak şekilde rota çizildiğini söyleyen pilot, İzmit’e kadar bu rotaya sadık kaldıklarını ve ancak hava şartlarından dolayı kaçınma yaşadıklarını söyledi.

Kaza yapan uçağın pilotu olan Mahmut Arslan ifadesinde "Yeşilköy bizi Marmara Denizi üzerine doğru yönlendirdi. Pistin 0-6 olarak değiştiğini teyit etmek için Yeşilköy ile temas kurdum. Doğruladılar. Yalova hizalarında kuvvetli bir yıldırım uçağa çarptı. Bu önemli bir olaydır. Uçakta cihaz kaybına ve uçağın sisteminin bozulmasına sebep olabilir."

Hava koşullarından dolayı istedikleri rotanın hemen onaylandığını ve iniş için alçaldıklarını anlatan Arslan, yardımcı pilotun uçağa yıldırım çarpmasını genel merkeze bildirdiğini söyledi. Sabiha Gökçen’e iniş için Yeşilköy’ün Sabiha Gökçen’e aktardığını söyleyen Pilot Mahmut Arslan ifadesinin devamında şunları söyledi:

Kule önümüzdeki trafiğin (uçağın) pisti pas geçtiğini söyledi. Kule bize bunu söylemiş ise de bizim inmememiz için bir sebep değildi. Kule de hiçbir şekilde 'inmeyin' diye talimat vermez. Biz almış olduğumuz verilere göre inip inmeme hususunda değerlendirme yaparız. Firma 15 knot'tan yüksek kuyruk rüzgarlarında inilmemesi gerektiğini belirtir. Olay günü uçağımın kuyruk rüzgarı 14 knot'tur. İnmemiz için bir engel teşkil etmez. Söz konusu limitler kalkış için de geçerlidir. Emniyetli bir şekilde inişimi yaptım. İniş pistin üçte birlik kısmında başladı. Sert bir iniş olmadı. Uçakta yavaşlama hissettim. Kullandığımız pist 06 pistiydi. Ancak pistin sonu 2-4 iniş pistinin yönündeydi. Bu nedenle bolca tekerlek izi vardı. Bu tekerlek izlerinin periyodik olarak temizlenmesi gerekir. Yoksa kayganlaşmaya neden olur. Olay günü de bu nedenle uçağımın kaydığını düşünüyorum."

Uçak kazasında kendisinin de yaralandığını ve 2 hafta kadar hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Pilot Arslan, "Benim buradaki kusurum yıldırım nedeniyle iniş hususunda emniyetli bir şekilde yere inmektir. Söz konusu değerler limit içerisindeydi. İnmemem için hiçbir sebep yoktu. İniş yaptıktan sonra sürat göstergem 57 knot'tu. Hızım normal sınırlardaydı. Taksi yolundan çıkış yapmam için otomatik freni bırakmam gerekiyordu ve ben bunu bıraktım. Bu sırada uçak kaymaya başladı” dedi.

Uçak kazasında Sabiha Gökçen Meydan İşletmesi’nin kurallara uymamasının etkisi olduğunu belirten kaptan Arslan, pistin periyodik temizliğinin yapılmadığını ve kaygan zemin oluştuğunu savundu.

"İKAZ EDİLMEDİM"

Pegasus’un kaptan pilotu Mahmut Arslan uçağın hızının arka rüzgardan dolayı 84 knot olduğunu ve uçağın kendiliğinden hızlandığını 6 saniye sonra fark ettiklerini belirtti. Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, pilot hakkında kendisinden önce 2 uçağın hava şartları yüzünden inmediğini bildiği halde uçağı indirmesinden dolayı, kırıma uğrayan birinci pilotu olması, hava muhalefetinden dolayı iniş sırasında hızın 84 knot olduğunu görmesi ve zamanında fren yapması gerektiğini bildiği halde 6 saniye kadar gecikmeli fren yaparak kusurlu davrandığı nedeniyle tutuklama kararı çıkardı.

Mahmut Arslan adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Maltepe Cezaevi’ne götürüldü.

Son Güncelleme: 26.02.2020 15:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1915 Çanakkale köprüsü fay hattı üzerinde mi yapılıyor? Deprem Uzmanından gündemi sallayan iddia!
1915 Çanakkale köprüsü fay hattı üzerinde mi yapılıyor? Deprem Uzmanından gündemi sallayan iddia!
Beşiktaş'ta elektrikli scooter can aldı!
Beşiktaş'ta elektrikli scooter can aldı!
Malatya'nın Kale ilçesi 4,9 şiddetinde sallandı! Kandilli ve AFAd verileri ile son depremler
Malatya'nın Kale ilçesi 4,9 şiddetinde sallandı! Kandilli ve AFAd verileri ile son depremler
İzmir'de seyir halindeki otobüs alev alev yandı
İzmir'de seyir halindeki otobüs alev alev yandı
EGM, Ahmet Davutoğlu hakkındaki koruma kararı açıklık getirdi
EGM, Ahmet Davutoğlu hakkındaki koruma kararı açıklık getirdi
İş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlunun sır dolu intiharı
İş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlunun sır dolu intiharı

Popüler Haberler

Ramo’da çalan Odam Kireç Tutmuyor türküsü ile beğeni topladı!
Hizmetçiler Demet Atahanlı kimdir? Gerçek adı nedir? Gamze Karaduman hakkında bilgiler
Bankalar emekli promosyon ödemelerini ne zaman yapacak?
Emeklilerin 1000 TL bayram ikramiyesi kalacak mı?
Ziraat Bankası kayıtlı telefon numarası değiştirme işlemleri
Ev almayı düşünen vatandaşlar en düşük konut kredisi hangi bankada?
Emeklilere Özel 2 Bin 500 TL banka promosyon ödemesi başvuru şartları ve tarihleri
5 Kamu Kurumuna İŞKUR Üzerinden memur ve peronel alımı kadroları ve şartları
TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı kura yeri neresi? Ardıçlı TOKİ kuraları nerede çekilecek?
Koronavirüsün aşısı bulundu mu? Corona virüsüne karşı panzehir geliştirildi mi?
Rüyada mercimek çorbası görmek ne demektir? Rüyada mercimek çorbası içtiğini görmenin anlamı ve tabiri
Devlet kira yardımı nasıl alınır? 2020 Devlet kira yardımı şartları nelerdir, kimlere verilir?
Rüyada civciv ne demektir? Rüyada civciv görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada sarımsak görmek ne demektir? Rüyada sarımsak görmenin anlamı ve tabiri
Bergen filmi ne zaman vizyona çıkacak? Film vizyon tarihi belli oldu!
Üniversitede şartlı ve sorumlu geçme nedir? Üniversite koşullu geçme şartları
Kendi isteği ile işten ayrılan çalışan tazminatını alabilir mi?
MEB Yurt Dışı Öğretmenlik Sınavı Soru ve Cevapları 23.02.2020 A ve B Kitapçığı
35'lik rakı fiyatları ne kadar oldu? Markalara göre güncel 35'lik rakı fiyatları
Kıbrıs'ta İçki Alkol Fiyatları 2020 Ne Kadar? KKTC Alkol Fiyatları
Rüyada koşamamak ne demektir? Rüyada koşamadığını görmenin tabiri ve anlamı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.