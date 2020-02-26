Tutuklanan Pegasus uçak pilotunun ilk ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Pegasus Hava Yollarına ait bir uçağın pistten çıkması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti. Uçağın pistten çıkması nedeniyle tutuklanan pilotun ifadeleri ortaya çıktı. Kendilerine 2 – 4 iniş pisti olacak şekilde rota çizildiğini söyleyen pilot, İzmit’e kadar bu rotaya sadık kaldıklarını ve ancak hava şartlarından dolayı kaçınma yaşadıklarını söyledi.

Kaza yapan uçağın pilotu olan Mahmut Arslan ifadesinde "Yeşilköy bizi Marmara Denizi üzerine doğru yönlendirdi. Pistin 0-6 olarak değiştiğini teyit etmek için Yeşilköy ile temas kurdum. Doğruladılar. Yalova hizalarında kuvvetli bir yıldırım uçağa çarptı. Bu önemli bir olaydır. Uçakta cihaz kaybına ve uçağın sisteminin bozulmasına sebep olabilir."

Hava koşullarından dolayı istedikleri rotanın hemen onaylandığını ve iniş için alçaldıklarını anlatan Arslan, yardımcı pilotun uçağa yıldırım çarpmasını genel merkeze bildirdiğini söyledi. Sabiha Gökçen’e iniş için Yeşilköy’ün Sabiha Gökçen’e aktardığını söyleyen Pilot Mahmut Arslan ifadesinin devamında şunları söyledi:

Kule önümüzdeki trafiğin (uçağın) pisti pas geçtiğini söyledi. Kule bize bunu söylemiş ise de bizim inmememiz için bir sebep değildi. Kule de hiçbir şekilde 'inmeyin' diye talimat vermez. Biz almış olduğumuz verilere göre inip inmeme hususunda değerlendirme yaparız. Firma 15 knot'tan yüksek kuyruk rüzgarlarında inilmemesi gerektiğini belirtir. Olay günü uçağımın kuyruk rüzgarı 14 knot'tur. İnmemiz için bir engel teşkil etmez. Söz konusu limitler kalkış için de geçerlidir. Emniyetli bir şekilde inişimi yaptım. İniş pistin üçte birlik kısmında başladı. Sert bir iniş olmadı. Uçakta yavaşlama hissettim. Kullandığımız pist 06 pistiydi. Ancak pistin sonu 2-4 iniş pistinin yönündeydi. Bu nedenle bolca tekerlek izi vardı. Bu tekerlek izlerinin periyodik olarak temizlenmesi gerekir. Yoksa kayganlaşmaya neden olur. Olay günü de bu nedenle uçağımın kaydığını düşünüyorum."

Uçak kazasında kendisinin de yaralandığını ve 2 hafta kadar hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Pilot Arslan, "Benim buradaki kusurum yıldırım nedeniyle iniş hususunda emniyetli bir şekilde yere inmektir. Söz konusu değerler limit içerisindeydi. İnmemem için hiçbir sebep yoktu. İniş yaptıktan sonra sürat göstergem 57 knot'tu. Hızım normal sınırlardaydı. Taksi yolundan çıkış yapmam için otomatik freni bırakmam gerekiyordu ve ben bunu bıraktım. Bu sırada uçak kaymaya başladı” dedi.

Uçak kazasında Sabiha Gökçen Meydan İşletmesi’nin kurallara uymamasının etkisi olduğunu belirten kaptan Arslan, pistin periyodik temizliğinin yapılmadığını ve kaygan zemin oluştuğunu savundu.

"İKAZ EDİLMEDİM"

Pegasus’un kaptan pilotu Mahmut Arslan uçağın hızının arka rüzgardan dolayı 84 knot olduğunu ve uçağın kendiliğinden hızlandığını 6 saniye sonra fark ettiklerini belirtti. Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, pilot hakkında kendisinden önce 2 uçağın hava şartları yüzünden inmediğini bildiği halde uçağı indirmesinden dolayı, kırıma uğrayan birinci pilotu olması, hava muhalefetinden dolayı iniş sırasında hızın 84 knot olduğunu görmesi ve zamanında fren yapması gerektiğini bildiği halde 6 saniye kadar gecikmeli fren yaparak kusurlu davrandığı nedeniyle tutuklama kararı çıkardı.

Mahmut Arslan adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Maltepe Cezaevi’ne götürüldü.