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Tüvtürk araç muayenelerine 45 gün erteleme Resmi Gazetede yayınlandı

Korona virüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi. Türkiye'de de her gün yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı araç muayeneleri ile ilgili yeni bir karar aldı. Muayenesi gelen araçların muayeneleri 45 gün ertelendi. Alınan bu karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 02:39
Tüvtürk araç muayenelerine 45 gün erteleme Resmi Gazetede yayınlandı

Tüm dünyayı saran korona virüs salgını ile ilgili Türkiye’de yayılma hızını azaltmak için önlemler almaya başladı. Her gün yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Alınan tedbirlere araç muayene süreleri de eklendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre araç muayene sürelerine ek süre geldi.

Araç Muayene Sürelerine Ek 45 Gün

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, korona virüs nedeniyle araç muayenelerinde alınan kararı açıkladı. Araç muayenelerinin 45 gün ertelendiği açıklandı ve bu karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Araç muayenelerinin 45 gün içerisinde gerçekleşmesi gerektiği belirtildi.

Resmi Gazete‘ de araç muayeneleri ile ilgili yayınlanan açıklama şu şekilde oldu:

Dünya Sağlık Örgütü, korona virüsün pandemi olduğunu ilan etti. Bu salgın nedeniyle yönetmelikte yer alan 14.madde gereğince araçların muayene sürelerine ek süre tanındı. Muayene süresi gelmiş olan araçlar bu karar ile birlikte 45 gün içerisinde muayenelerini gerçekleştirebilirler. Bu süre gerekli görüldüğü zaman Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uzatılabilir. Araç muayene süreleri salgın nedeniyle, insanların sosyal izolasyonu için uzatılmıştır.

İşte Resmi Gazete Yazısı

Son Güncelleme: 04.04.2020 02:39
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