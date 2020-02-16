Tuzla TEM Otoyolunda trafik kazası! 2 Ölü

İstanbul Tuzla TEM Otoyolunun Orhanlı mevkisinde bir trafik kazası meydana geldi. gece saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazada Ankara istikametine doğru yol alan 70 EL 209 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan otomobil aynı istikamette ilerleyen 41 AEH 367 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobil sürücüsü Hüseyin Özkan (24) ve yanında bulunan arkadaşı Evren Yılmaz (24) çarpışmanın etkisiyle otomobilden fırlayaraka yola savruldular.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazaya neden olan otomobildeki Hüseyin Özkan ile Evren Yılmaz'ın olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirledikten sonra yapılan incelemeler sonucunda Özkan ile Yılmaz'ın cansız bedenleri Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



