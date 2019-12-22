Uber Türkiye'de resmen tarih oldu! Mahkemeden erişim engeli uygulaması

Türkiye'de haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle 31 Mayıs tarihinde faaliyetleri durudurlan Uber ili ilgili verilen erişim engeli kararı uygulanmaya başlandı.
2014 yılından itibaren Türkiye'de faaliyet gösteren Uber, 31 Mayıs itibariyle bu faaliyetlerini durdurmuştu. Aradan geçen süre içerisinde mahkeme Uber'e erişimin engellenmesi kararını vermişti. Son olarak mahkemenin bu kararının uygulamaya geçtiği görüldü. Uber'in Türkiye'de bulunan sitesine giriş yapıldığında kullanıcılar mahkeme kararına ilişkin bir uyarıyla karşılaşıyorlar.
Son Güncelleme: 22.12.2019 16:16