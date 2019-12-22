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Uber Türkiye'de resmen tarih oldu! Mahkemeden erişim engeli uygulaması

31 Mayıs tarihinde durdurulan Uber faaliyetleri ile erişim engeli kararı uygulanmaya başlandı. İnternet üzerinden siteye giriş yapmak isteyenler sitede bir uyarıyla karşılaşıyorlar.

22 Aralık 2019 Pazar 16:16
Uber Türkiye'de resmen tarih oldu! Mahkemeden erişim engeli uygulaması

Türkiye'de haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle 31 Mayıs tarihinde faaliyetleri durudurlan Uber ili ilgili verilen erişim engeli kararı uygulanmaya başlandı.

Verlen dilekçeler doğrultusunda İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, söz konusu firmanın faaliyetlerinin durdurulmasına karar vermişti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise açıklamasında, “Bizim literatürümüzde Uber diye bir şey yoktur. Uber olayının korsan taksicilikten bir farkı yok. Uber konusu bizim hükümetimizde yoktur, bitmiştir.” ifadelerini kullanmıştı.

2014 yılından itibaren Türkiye'de faaliyet gösteren Uber, 31 Mayıs itibariyle bu faaliyetlerini durdurmuştu. Aradan geçen süre içerisinde mahkeme Uber'e erişimin engellenmesi kararını vermişti. Son olarak mahkemenin bu kararının uygulamaya geçtiği görüldü. Uber'in Türkiye'de bulunan sitesine giriş yapıldığında kullanıcılar mahkeme kararına ilişkin bir uyarıyla karşılaşıyorlar.

Son Güncelleme: 22.12.2019 16:16
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