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Ücretsiz maske başvuru sayfası - e devlet ücretsiz maske başvuru nasıl yapılır? e devlet ücretsiz maske başvuru sayfası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 20 - 65 yaş arasındaki her vatandaşa ptt tarafından ücretsiz maske verilecek. Peki ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? başvurular nereden yapılır? E devlet üzerinden ücretsiz maske başvuru nasıl yapılır? İnsanların araştırdığı soruların cevabı haberimizde

06 Nisan 2020 Pazartesi 01:34
Ücretsiz maske başvuru sayfası - e devlet ücretsiz maske başvuru nasıl yapılır? e devlet ücretsiz maske başvuru sayfası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün açıkladığı korona virüs ek tedbirleri kapsamında vatandaşlar pazar ve marketlere artık maskesiz gidemeyecek. 

Bu kapsamda ,Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından, her vatandaşa haftalık 5 adet Cerrahi Maske ücretsiz dağıtılması kararı alındı. Bu ücretsiz dağıtım işlemi talep eden vatandaşların ev adreslerine kadar PTT aracılığıyla yapılacak.Bu sebeble talep formunda vatandaşların başta adres olmak üzere tüm bilgileri tam ve eksiksiz girmesi önem arz etmektedir.

İlk olarak maske başvuruları EpttAVM üzerinden alınmaya başladı ancak yoğun talep üzerine siparişlerin aksamaması ve daha sağlıklı bir işlem için ücretsiz maske talep başvurularının artık e devlet üzerinden alınacağı bildirildi.

"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.

Duyuruda, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ÜCRETSİZ MASKE TALEP FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

Anahtar Kelimeler:
E Devletücretsiz Maske Başvuru
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