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Ücretsiz maske kodu artık Hayat Eve Sığar uygulamasında

Ücretsiz maske temininde büyük kolaylık.Sağlık Bakanlığınca hizmete sunulan, mobil marketlerden ücretsiz indirilebilen "Hayat Eve Sığar" uygulaması ile artık maske kodu alınabilecek.

03 Mayıs 2020 Pazar 23:01
Ücretsiz maske kodu artık Hayat Eve Sığar uygulamasında

Korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık bakanlığınca başlatılan her vatandaşa ücretsiz maske teminine büyük kolaylık geldi.

Sağlık Bakanlığınca,yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadale kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabileceği ve kendi sağlıklarını takip edebildikleri "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasına yeni bir güncelleme geldi.

Güncelleme ile artık ücretsiz maske kodu Hayat Eve Sığar uygulamasındaki "Sağlık Durumu" sekmesi altından alınabiliyor.

UYGULAMA RİSK DURUMUNU ANLIK GÖSTERİYOR

Pandemi döneminde bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanan ve tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip eden Bakanlığın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla vatandaşlar, hem kendi sağlığını takip edebilecek hem de çevresindeki risk durumunu anlık görebiliyor.

HASTANE, ECZANE, MARKET GİBİ YERLER DE GÖSTERİLİYOR

Uygulamadaki harita üzerinde, risk yoğunluğunun yanı sıra hastane, eczane, market, durak gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de gösteriliyor.

Vatandaşlar, onayları doğrultusunda ailelerini ya da yakınlarını listelerine ekleyebiliyor. Bu şekilde sevdikleri kişilerin de riskli bölgelerden uzak durmalarını sağlayabiliyor.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu da uygulama üzerinden incelenebiliyor.

Son Güncelleme: 03.05.2020 23:36
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Sağlık BakanlığıHayat Eve Sığarücretsiz Mask
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