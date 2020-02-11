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Uçuş kurallarını ihlal eden yolcuların cezalarına yeni düzenleme

Uçuş güvenliğini riske edecek şekilde hava araçlarında kurallara uymayan yolculara kesilecek para cezalarında yeni düzenlemelere gidildi. İdari para cezalarının düzenlendiği yeni yönetmelik ise Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

11 Şubat 2020 Salı 13:03
Uçuş kurallarını ihlal eden yolcuların cezalarına yeni düzenleme

Uçak yolculıklarında uçuş güvenliğini riske atacak davranışlarda bulunan yolculara verilen idari para cezalarında değişikliğe gidildi. Uçuş sırasında sigara içen, telefonlarını kapatmayan, yolcularla tartışan, uçaklara lazer tutan ve havalimanında aranmaya engel olanlar yolcuların bu kurallara uymaması dahilinde kendilerine uygulanan idari para cezaları arttırıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilecek idari para cezaları Resmi Gazetede de yayımlanarak yürürlüe girdi. Buna göre, uçakta yolculuk sırasında sigara içenler ve cep telefonunu kapatma uyarılarına uymayanların cezaları 2 bin 603 TL'ye, uçaklara lazer tutanların cezaları ise 17 bin 361 TL’ye yükseltildi. Güvenlik kontrol noktalarında görevliler tarafından uyarı almasına rağmen aranmaya engel olanlara da verilen 2 bin 832 TL’lik idari para cezası ise 3 bin 471 TL olarak belirlendi.

Daha önce yapılan bir araştırma raporunda son 3 yıl içerisinde 13 yolcu gecikmeden, 49 yolcu aşırı alkolden, 17 yolcu koltuğunu beğenmediği için 382 yolcu ise uçak tuvaletinde sigara içtiği için yolcular hakkında kuraldışı raporu tutulmuştu. Yeniden değerlendirme raporlarına göre ise yasada öngörülen rakamın yüzde 22,58 olarak kesinleşmesi sonucu toplu uçuşlarda kurallara uymayan yolculara kesilen idari para cezaları da bu oranda armasına karar verildi.

Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren yönetmelikte Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilecek idari para cezalarının tam düzenlemesi ise şöyle aktarıldı:

- Uçuş güvenliğini riske edecek şekilde hava araçlarına lazer tutan, uçak haberleşmesine müdahale eden veya benzer ihlallerde bulunanlara verilen 14 bin 163 TL’lik idari para cezası 17 bin 361 TL,

- Uçak içerisinde duman çıkartan cihaz ve mamulleri kullananlara verilen 2 bin 124 TL’lik idari para cezası 2 bin 603 TL,

- Uyarılara rağmen taşınabilir elektronik cihazları çalıştırmaya devam eden, uyarılmasına rağmen yerine oturmayan, emniyet kemerini bağlamayan, baş üstü dolabını kapatmayan, başka yolcularla ve kabin ekibiyle tartışmaya devam eden, kabin ekibinin görev yapmasını güç kullanarak engel olan, kabin ekibinin görev yapmasını güç kullanarak engel olan, kabin ekibine ve yolculara hakaret eden, sözle tacizde bulunmaya devam eden, kabin ekibinin verdiği talimatları yerine getirmeyenlere verilen 2 bin 124 TL’lik idari para cezası 2 bin 603 TL,

- İzinsiz lazer ve/veya hava fişek gösterisi gerçekleştirenlere verilen 2 bin 124 TL olan idari para cezası 2 bin 603 TL,

- Güvenlik kontrol noktalarında uyarılmasına rağmen taranmaya, elle aranmaya mukavemet gösterilmesi, güvenlik personelinin işini yapmasına engel olunmasında verilen 2 bin 832 TL’lik idari para cezası 3 bin 471 TL.

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Uçak KurallarıKural IhlaliYeni Cezalar
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