Ulaştırma Bakanı hızlı tren seferlerin başlayacağını duyurdu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirlerin sonuçları alınmaya başlarken normallşeme adımları da yavaş atılmaya başlandı. Bu kapsamda geçici olarak durdurulan demiryolu seferleri de bu süreç içerisinde yapılmaya başlanacak. Normalleşme sürecinde yüksek hızlı trenlerin 28 Mayıs 2020 tarihinden seferlere başlayacapını duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "28 Mayıs’ta hatlardaki seferleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatacağız” diye konuştu.

Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, Kovid-19 virüsü salgınıyla mücadele adına alınan tedbirler kapsamında kapatılan sınırlar kapıları ve getirilen kısıtlamaların sosyoekonomik alanda birçok etkisinin olduğunu belirterek bu noktada hükümet olarak virüsle mücadele için önemli önlemler aldıklarını kaydetti ve alınan tedbirler sayesinde virüsle mücadelede önemli mesafe kat edildiğini söyledi.

Söz konusu koronavirüsü salgının vatandaşa etkilerini azaltmak amacıyla birçok sektöre yönelik tedbirlerin alındığının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, salgının şuan için kontrol altına alınması ve hayatın normalleşmesi sürecinin de başlayacağını kaydederek demiryolları ulaşımında normalleşme sürecinin başlatma kararı aldıklarını ve sürecin tedbirlerle birlikte yürütüleceğini söyledi.

Konvansiyonel ve yüksek hızlı tren hatlarında başlatılacak oplan seferlerle ilgili hazırlıkların tamamlandığın ı belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Normalleşme sürecinde YHT'ler 28 Mayıs'tan itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapacak. YHT biletlerinin satışına Ramazan Bayramı'nın ikinci günü başlanacak. Ancak tren biletleri öncelikle temassız olarak mobil uygulama/internet sitesinden ya da gişelerden satın alınabilecek. Çağrı merkezi ve acentelerden bilet satışı yapılmayacak. Bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden HES (Hayat Eve Sığar) koduyla gerçekleştirilecek. Sağlık otoritelerinin seyahat engeli koyduğu veya HES kodu alamayan kişilere bilet satışı yapılmayacak."

SOSYAL MESAFE KURALLARI GEÇERLİ OLACAK

Karaismailoğlu, YHT seferlerini sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatacaklarının altını çizerek, demir yollarında ilk olarak tren içinde sosyal mesafeye uygun tedbirler alınacağını, yolcu tren bilet satışlarında da sosyal mesafeye uygun yüzde 50 kapasite oranında ve koltuk atlayarak çapraz düzende bilet satışı yapılacağını bildirdi.

Trenlerde sosyal mesafe kurallarının geçerli olacağı ve bu konuda sürekli anons yapılarak uyarıların devam edeceğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, YHT'lerde her vagonun arka koltuklarının seyahat sürecinde yeni tip koronavirüs şüphesi duyulan yolcuların izole edilmesi için ayrılacağını kaydederek konuşmasına şöyle devam etti:

"Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstüyle 20 yaş altı yaş grupları için ilgili makamlardan onaylı 'Seyahat İzin Belgesi' zorunlu olacak. Kontrol sırasında bu belgeyi ibraz edemeyenlerin seyahatleri iptal edilecek ve bilet ücretleri iade edilmeyecek. Yolcuların gara gelmelerinden trene binmelerine kadar ki süreçte de sosyal mesafeyi korumaları amacıyla ilgili personel tarafından denetlenmeleri sağlanacak."

Karaismailoğlu, ayrıca tren setlerinin seferlerine başlamadan hemen önce ve sefer sonlarında dezenfekte edilmesine devam edileceğini de bildirerek, YHT'lerde görevli hosteslerin ilk yardım çantalarında maske ve eldiven bulundurulacağını kaydetti.