Ulaştırma Bakanından müjde! Ankara Sivas arası 2 saate iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ile ilgili bir toplantı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu. 2020 yılı hedefleri ile ilgili de detaylar paylaşan Bakan Turhan, "Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz" diye konuşarak Kanal İstanbul'un imar planının onaylandığınu ve askı sürecinin bitmesinin hemen ardından ihale sürecini başlatacaklarını duyurdu.

arasının 12 saattten 2 saate indirecek olan Yükseknin ise, bu yılın ilk çeyreğinde test sürüşlerine başlayacağı müjdesini veren Ulaştırma Bakanı Turhan, konuşmasında "Ankara-Sivas Yüksek hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas'a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nın hizmete açıldığı günden 2019 yılı sonuna kadar 330 bin uçak, yaklaşık 55 milyon yolcu trafiği gerçekleştiğinisöyleyen Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı henüz ilk yılında garanti edilen yolcu sayısını geçtiğinden kamuya 22.4 milyon euroluk ek ödeme yapacaklarını da kaydetti.