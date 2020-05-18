Ulaştırma bakanlığı otobüsle yolculuk yapan vatandaş sayısında ki düşüşü açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,yapmış olduğu açıklamada alınan koronavirüs tedbirileri sebebiyle yapılan otobüs yolculukları sayısını açıkladı.

Bu konuda önemli açıklamalar yapan Bakan Karaismailoğlu, “Alınan önlemlerin sonuçlarını almaya başladık. Özellikle otobüs yolculukları başta olmak üzere korona virüse karşı tedbiri elden bırakmıyoruz. Ancak sektöre yönelik kolaylaştırıcı tedbirler ve yasal düzenlemeler sayesinde artık vatandaşlarımızın sefer bulunmaması nedeniyle otogarlarda sabahlamalarının da önüne geçtik. Bu sayede otobüs firmalarının sefer sayısı ile birlikte yolcu sayısı da tekrar artış göstermeye başladı. Hatta 16 Mayıs’ta yolcu sayısı 3 bin 500’ü geçti” dedi.

ELEKTRONİK TAKİP DENETİM SİSTEMİ DEVREDE

Diğer yandan oluşturdukları Elektronik Takip ve Denetim Sistemi ile karayolu taşımacılığının ölçülebilir bir hale gelmeye başladığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, “Taşımacılarımız tarafından sisteme veri gönderme süreçlerinin zaman içinde tamamlanmasıyla birlikte ülkemizde çok daha verimli bir taşımacılık yapılabilecek. Ayrıca taşımacılık piyasasının ölçülebilir hale gelmesiyle birlikte buna ilişkin gerekli düzenlemeler de daha hızlı bir şekilde yapılmaya başlandı” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tedbirler öncesinde günlük ortalama 180 bin kişinin taşındığı otobüslerle tedbirlerin kademeli olarak başlatıldığı 1 Mart günü yapılan 7 bin 873 seferde 225 bin 733 yolcunun, 11 Mart günü 7 bin 19 seferde 156 bin 821 yolcunun taşındığını belirten Karaismailoğlu, “Alınan tedbirler çerçevesinde bundan sonraki günlerde her gün kademeli olarak sefer sayısı azaldı. Nisan ayının ortasında 300’e kadar inen yolculuk yapan vatandaşlarımızın sayısı ise Nisan ayı içerisinde günde ortalama 800-900 kişi aralığında gerçekleşti” dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 12:02