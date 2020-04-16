İstanbul 13°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
96496
ALTIN
385.358
DOLAR
6.9230
STERLİN
8.6493
EURO
7.5326

Ulaştırma Bakanlığından koronavirüs tedbirlerinde yeni karar, Süre 3 ay uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, denizcilik sektöründe koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni bir karar alındığını ve bu karar ile birlikte tüm gemi, gemi adamları ve şirketlerin belgelerinin 3 ay süre ile uzatıldığını duyurdu.

16 Nisan 2020 Perşembe 13:24
Ulaştırma Bakanlığından koronavirüs tedbirlerinde yeni karar, Süre 3 ay uzatıldı

Denizcilik sektörü temsilcileri ile bir araya gelerek bir toplantı düzenleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan yeni bir karraı açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, alınan karar gereği tüm gemi, deniz araçları ile gemi adamları ve şirketlerin belgelerini koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 ay süreyle uzattıklarını belirterek “Kılavuz kaptanlar hariç gemilerimizle teması kestik. Tüm gemi, deniz araçları ile gemiadamları ve şirketlerin belgelerini de 3 ay süre ile uzattık. Deniz taşımacılığında insan temasını sıfıra indirerek ihracat ve ithalatı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Videokonferans ile gerçekleştiirlen toplantıda bir konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, Deniz Ticaret Odaları Konseyi'nin Türk denizcilik sektörünün yanı sıra denizcilik ticaretine de büyük katkıları olduğunu söyleyerek deniz taşımacılığının küresel ihracat ve ithalatın belkemiği olduğunu da belirtti. 

Sanayi hammaddesi, yiyecek, yakıt ve eşya taşımacılığı yapan küresel deniz filolarının insanların hayatlarının her aşamasına yarar sağladığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, günümüz küresel ticaretinin yaklaşık yüzde 85'inin deniz taşımacılığı ile gerçekleştiğini kaydetti. Gelecek stratejilerinin çok iyi belirlenmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Bu nedenle denizcilik sektörünü geleceğe taşıyacak stratejiler çok iyi tayin edilmelidir. Bu noktada hükümetlerimiz döneminde 18 yılda önemli atılımlar yapıldı. Elbette denizcilik alanında gerçekleştirdiğimiz daha nice başarı var. Tüm bunları bu kısa zaman dilimi içinde anlatmak mümkün değil. Ancak güçlü bir ekonomi için denizcilik sektörümüzün ne kadar önemli olduğun farkındayız ve bu sektörümüzün gelişmesi ve korunması hususunda çok hassasız" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınının tüm dünya ekonomisini etkilemesinin yanı sıra denizcilik sektörünü de etkilediğini ve bu yönde birçok tedbir aldıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Aldığımız tedbirler ile risk faktörlerini sektörde minimize etme gayreti içinde olduk. Çünkü biliyoruz ki Kovid-19 mücadelesinin sürdürülmesi üretimin, istihdamın ve uluslararası ticaretin devam etmesi için deniz taşımacılığının idamesi her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir. Bu amaçla 39 tedbiri ivedilikle yürürlüğe koyduk" ifadelerine yer verirken alınan yeni bir karar hakkında dataylı bilgiler paylaştı. 

Gemilerle, insan temasının tamamen kesildiğini ve bu süre zarfında yaşanacak sıkıntıların önüne geçmek amacıyla da tüm gemi, deniz araçları, gemiadamları ve şirketlerin belgelerinin 3 ay süre ile uzatıldığını duyuran Ulaştıma Bakanı Karaismailoğlu, deniz taşımacılığında insan temasını sıfıra indirerek ihracat ve ithalatı sürdürmek istediklerini dile getirdi ve konuşmasında "Amacımız bellidir; deniz taşımacılığında insan temasını sıfıra indirerek ihracat ve ithalatı sürdürmek, dorse taşımacılığına kesintisiz devam etmek, gemiadamlarının liman ve kıyı tesislerinde değişimlerini karantina tedbirleri çerçevesinde kolaylaştırmak ve sürdürebilirliğini sağlamak. Bu anlayışla da çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.


 

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma BakanlığıKoronavirüs TedbirleriAdil KaraismailoğluDenizcilikBelge
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasında rekora doğru! İşte toplanan miktar
"Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasında rekora doğru! İşte toplanan miktar
Korona virüs iyileşen kişiye ikinci kez bulaşır mı?
Korona virüs iyileşen kişiye ikinci kez bulaşır mı?
Türkiye'deki sağlık sistemini öven Cüneyt Özdemir, sosyal medyada linç edildi
Türkiye'deki sağlık sistemini öven Cüneyt Özdemir, sosyal medyada linç edildi
Rize'de saplantılı aşık reddedilince katliam yaptı
Rize'de saplantılı aşık reddedilince katliam yaptı
Bakan Pakdemirli sokağa çıkma yasağından muaf olacak o kişileri açıkladı
Bakan Pakdemirli sokağa çıkma yasağından muaf olacak o kişileri açıkladı
Emniyet 23-26 Nisan ve 1-3 mayıs sokağa çıkma yasağı iddialarını yalanladı!
Emniyet 23-26 Nisan ve 1-3 mayıs sokağa çıkma yasağı iddialarını yalanladı!

Popüler Haberler

SGK çağrı merkezi iletişim ve telefon numarası 4A 4B 4C 4D Emeklilik Prim ve bağkur işlemleri danışma numarası
Korona virüs nedeni ile iptal edilen TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
Star TV Medcezir hangi gün, ne zaman başlıyor? Medcezir yayın günleri ve saati
Günlük burç yorumları 17 Nisan 2020 Cuma
Borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır, istenilen belgeler nelerdir?
Bugün TV’de ne var? 16 Nisan 2020 Çarşamba TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
Bekçiler ne kadar aile yardımı alacak? 2020 Bekçi aile yardımı tutarları
Takma kirpik kullanmak zararlı mı? Takma kirpik nasıl kullanılır?
Diş macunu ile tablet ve telefon ekran çizikleri geçer mi?
Kan grubu kartı nereden nasıl alınır?
Tivibu'nun sinema kanalları ücretsiz mi oldu? Tivibu sinema kanalları ücretsiz nasıl izlenir?
Yumurta üzerindeki rakamların anlamı nedir? Organik yumurta hangi rakamla başlar, nasıl anlaşılır?
Koronavirüs yardım parası ve Emekli ikramiyeleri evlere mi dağıtılacak?
Sokağa çıkma yasağında markete ve işe gidilir mi, ihtiyaçlar nasıl karşılanır? Sokağa çıkma cezası nedir?
Yaz aylarında telafi eğitimi nasıl olacak? Yaz tatili süresi kısalacak mı?
Yaz tatili iptal mi olacak? Bu sene yaz tatili ne kadar olacak?
İş bankası 250.000 TL’ye kadar Esnaf Kredisi Başvurusu nasıl yapılır? İş Bankası 250.000 TL’ye kadar esnaf kredisi başvuru şartları
Fındık fiyatları ne kadar? 16 Nisan Perşembe il il güncel fındık fiyatları
Çernobil yangını Türkiye etkisi ne şekilde olacak? Türkiye'yi etkiler mi?
1000 TL aile yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Hafta sonu 17-19 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.