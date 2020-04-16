Ulaştırma Bakanlığından koronavirüs tedbirlerinde yeni karar, Süre 3 ay uzatıldı

Denizcilik sektörü temsilcileri ile bir araya gelerek bir toplantı düzenleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan yeni bir karraı açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, alınan karar gereği tüm gemi, deniz araçları ile gemi adamları ve şirketlerin belgelerini koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 ay süreyle uzattıklarını belirterek “Kılavuz kaptanlar hariç gemilerimizle teması kestik. Tüm gemi, deniz araçları ile gemiadamları ve şirketlerin belgelerini de 3 ay süre ile uzattık. Deniz taşımacılığında insan temasını sıfıra indirerek ihracat ve ithalatı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Videokonferans ile gerçekleştiirlen toplantıda bir konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, Deniz Ticaret Odaları Konseyi'nin Türk denizcilik sektörünün yanı sıra denizcilik ticaretine de büyük katkıları olduğunu söyleyerek deniz taşımacılığının küresel ihracat ve ithalatın belkemiği olduğunu da belirtti.

Sanayi hammaddesi, yiyecek, yakıt ve eşya taşımacılığı yapan küresel deniz filolarının insanların hayatlarının her aşamasına yarar sağladığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, günümüz küresel ticaretinin yaklaşık yüzde 85'inin deniz taşımacılığı ile gerçekleştiğini kaydetti. Gelecek stratejilerinin çok iyi belirlenmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Bu nedenle denizcilik sektörünü geleceğe taşıyacak stratejiler çok iyi tayin edilmelidir. Bu noktada hükümetlerimiz döneminde 18 yılda önemli atılımlar yapıldı. Elbette denizcilik alanında gerçekleştirdiğimiz daha nice başarı var. Tüm bunları bu kısa zaman dilimi içinde anlatmak mümkün değil. Ancak güçlü bir ekonomi için denizcilik sektörümüzün ne kadar önemli olduğun farkındayız ve bu sektörümüzün gelişmesi ve korunması hususunda çok hassasız" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınının tüm dünya ekonomisini etkilemesinin yanı sıra denizcilik sektörünü de etkilediğini ve bu yönde birçok tedbir aldıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Aldığımız tedbirler ile risk faktörlerini sektörde minimize etme gayreti içinde olduk. Çünkü biliyoruz ki Kovid-19 mücadelesinin sürdürülmesi üretimin, istihdamın ve uluslararası ticaretin devam etmesi için deniz taşımacılığının idamesi her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir. Bu amaçla 39 tedbiri ivedilikle yürürlüğe koyduk" ifadelerine yer verirken alınan yeni bir karar hakkında dataylı bilgiler paylaştı.

Gemilerle, insan temasının tamamen kesildiğini ve bu süre zarfında yaşanacak sıkıntıların önüne geçmek amacıyla da tüm gemi, deniz araçları, gemiadamları ve şirketlerin belgelerinin 3 ay süre ile uzatıldığını duyuran Ulaştıma Bakanı Karaismailoğlu, deniz taşımacılığında insan temasını sıfıra indirerek ihracat ve ithalatı sürdürmek istediklerini dile getirdi ve konuşmasında "Amacımız bellidir; deniz taşımacılığında insan temasını sıfıra indirerek ihracat ve ithalatı sürdürmek, dorse taşımacılığına kesintisiz devam etmek, gemiadamlarının liman ve kıyı tesislerinde değişimlerini karantina tedbirleri çerçevesinde kolaylaştırmak ve sürdürebilirliğini sağlamak. Bu anlayışla da çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.



