Ülke genelinde dev operasyon! Binlercesine el konuldu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler Türkiye genelinde kaça içki operasyonu düzenlediler. Yılbaşı öncesi gerçekleştirilen dev operasyona 3 bin 377 personel katıldı ve Ülke genelinde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonlarda, toplam 1932 iş yeri denetlenirken yapılan aramaları soucunda ise toplam 6 bin 566 şişe ve 2 bin 919 litre kaçak içki ele geçirilirken 3 adet sahte içki imalathanesine el konularak burada 487 litre etil alkol, 944 adet içki aroması, 904 adet boş şişe, 8 adet sahte bandrol, 20 ruhsatsız tabanca, 766 adet mermi ile 4 bin 107 paket kaçak sigara bulundu. Aramalarda ayrıca 50 gram uyuşturucu madde ve 21 kilogram kıyılmış tütün ile 1557 adet cinsel içerikli ürün de ele geçirildi.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen dev operasyonda 122 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 39 şüpheli de ekipler tarafından gözaltına alındı.

