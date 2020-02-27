Uludağ Üniversitesi Rektöründen koronavirüs iddialarına yanıt

Bursa’da Uludağ Üniversitesihastanesinde 4 kişininsalgınına yakalanarak hasatneye geldiği ve karantinaya alındıkları söylentisi kısa bir süre içerisinde WhatsApp uygulaması ile yayıldı. Telefonla hızla yayılan bu iddialar karşısında ise Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz sosyal medya hesabı üzerinden biryaptı.

Tıp Fakültesi'nde het hangi bir koronavirüs vakası olmadığına ve ortaya atılan bu haberlerin asılsız olduğunu belirten Prof. Dr. Kılavuz sosyal medya hesabından 'Bilginize' ibaresi ile yaptığı paylaşımda "Değerli arkadaşlar; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültemizde herhangi bir koronavirüs vakası şu saat itibariyle yoktur ve hiçbir şekilde olmamıştır. Kaldı ki Sağlık Bakanımız ülkemizde tespit edilmiş vaka olmadığını belirtmiştir. Tek amacı kaos çıkarmak olan sahte paylaşımları dikkate almayınız." ifadelerini kullandı.