Tıp Fakültesi'nde het hangi bir koronavirüs vakası olmadığına ve ortaya atılan bu haberlerin asılsız olduğunu belirten Prof. Dr. Kılavuz sosyal medya hesabından 'Bilginize' ibaresi ile yaptığı paylaşımda "Değerli arkadaşlar; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültemizde herhangi bir koronavirüs vakası şu saat itibariyle yoktur ve hiçbir şekilde olmamıştır. Kaldı ki Sağlık Bakanımız ülkemizde tespit edilmiş vaka olmadığını belirtmiştir. Tek amacı kaos çıkarmak olan sahte paylaşımları dikkate almayınız." ifadelerini kullandı.
Uludağ Üniversitesi Rektöründen koronavirüs iddialarına yanıt
Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 4 kişide koronavirüsü tespit edildiği yönünde ortaya atılan iddialara Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'dan bir açıklama geldi. Kılavuz, ortaya atılan bu haberlerin asılsız olduğunu söyledi.
27 Şubat 2020 Perşembe 10:50