Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Gamze Özçelik'e Ödül! Yıllardır yaptığı yardımlar için ''Sınırsız İyilik Ödülü''

Gamze Özçelik’e Sınırsız İyilik Ödülü!

Uluslar arası Göç Filmleri Festivali’nde Gamze Özçelik’e ödül verildi. Yıllardır karşılıksız ve sınırsız şekilde mültecilere yardım eden Gamze Özçelik’e Sınırsız İyilik Ödülü verildi. Ödülü alan Gamze Özçelik, Allah’ın bu yola girmeyi nasip ederek en büyük ödülü verdiğini belirtti. ‘’Ne kadar şükretsem az’’ diyen Gamze Özçelik, aldığı bu ödülle şimdiye kadar aldığı yolları, başlarını okşadığı yetimleri ve susuz kalmışlara su bulmalarına vesile olduklarını hatırlayacağını da sözlerine ekledi.

30 ülkeden 45 filmin gösterileceği Uluslar arası Göç Film Festivali’nin açılış töreni gerçekleşti. Törende Gamze Özçelik ‘’Sınırsız İyilik’’ ödülünü aldı ve duygularını paylaştı. Artırılmış gerçeklik ile düzenlenen ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilen film festivali büyük ilgi gördü.