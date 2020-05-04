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Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosu ne zaman hizmete açılacak?

Ekrem İmamoğlu, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nın yapım çalışmalarını inceleyerek metro hattının ne zaman açılacağını duyurdu. Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosu ne zaman hizmete açılacak diye merak ediliyordu.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:22
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosu ne zaman hizmete açılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye- Ataşehir- Göztepe metro hattının yapım çalışmaları inceleyerek açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2017 yılında yapımına başlanan fakat daha sonra durdurulan Ümraniye- Ataşehir- Göztepe metro hattının 2020’de hizmete açılacağını bildirdi. Ekrem İmamoğlu, metro hattının çalışma talimatını 20 Eylül 2019'da vermişti. Koronavirüs salgınına rağmen yapım çalışmaları devam eden metro hattı İmamoğlu, yerinde inceledi. Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin’den bilgi alan İmamoğlu, metro hattı tüneli boyunca yaklaşık 500 metrelik bir gezi yaptı. İmamoğlu’nun inceleme çalışmalarına Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de katıldı.

Tünelde kazı işlemlerini gerçekleştiren Tünel Açma Makinesi (TBM) cihazının çalışmasını yerinde izleyen İmamoğlu, bu projenin 2017 yılından itibaren durduğunu ve daha sonra kendilerinin başlattığını ifade etti. Metro hattının Ataşehir’den başlayıp, Göztepe’nin yoğunluğu’nu aldığını aynı zamanda da Ümraniye ile buluştuğunu belirten İmamoğlu, ‘’Günde 400 bin kapasiteli bir hat olması bekleniyor. Dolayısıyla bu hattın yürümesi gerekiyordu. Arkadaşlarımız bu şantiye ile ilgili kredi girişimlerini yaptılar’’ dedi.

175 milyon Euro’luk finansman sağlandı

 Şantiyeyi, zamanında 175 milyon Euro'luk bir finansman sağlayarak harekete geçirdiklerini vurgulayan Ekrem İmamoğlu, ‘’ Eylül 2019’dan bu yana yoğun bir çalışma yürütülüyor. 2 tane TBM çalışıyor. Buradaki TBM'nin performansı, 1 kilometre mesafeye ulaştı. 2 TBM daha devreye girecek Mayıs ve Haziran ayında. Hızlı hareket edeceğiz. 11 duraklı, yaklaşık 16 kilometre mesafeye ulaşan bir metro hattını devreye alacağız’’ diye konuştu.

2021 yılının sonlarına doğru TBM’lerin işinin bitebileceğini söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, diğer inşaat çalışmalarının devam edeceğini, 2022 yılının ortalarına doğru metro hattının açılacağını söyledi.

İncelemelerde bulundu

Ekrem İmamoğlu, Ataşehir’deki incelemeleri sonrasında Ümraniye’ye geçerek orada Libadiye Cad. Yağmursuyu ve Atıksu - Tatlısu Mahallesi. Turgut Özal Bulvarı/Necip Fazıl Caddesi Kesişimi İçme Suyu - İmes Sanayi Sitesi Boru İtme çalışmaları hakkında bilgiler aldı.  Ardından İBB’ye ait Hakimiyet-i Milliye Çarşısı ve Zeminaltı Katlı Otopark inşaatında incelemelerde bulunan İmamoğlu’na Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

’Yukarıdan aşağı inilerek yapılan bir sistem’’

İnşaat incelemesinde bulunan Ekrem İmamoğlu, yukarıdan aşağı inilerek yapılan bir sistem olduğunu söyleyerek bu projenin Üsküdar için çok kıymetli olduğunu ve hem Üsküdar halkının hem de Üsküdar Belediye Başkanı’nın dört gözle beklediğini ifade etti.

Belediye olarak çok önem verdiklerinin altını çizen İmamoğlu, ‘’Ekibimiz, burada sürekli bir denetim içerisinde. Yüklenici firmamız da bu işe dair deneyimi olan bir kurum. Biz, bu günleri maksimum değerlendirmek ve bu yılsonuna kadar bitirmek arzusundaydık. Tabi bu Covid etkisi, her şantiyeyi etkiliyor. Umuyorum çok geciktirmeden, yine sözümüze yakın bir takvimde burayı Üsküdar halkına el birliğiyle hediye ederiz’’ dedi.

 

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Son Güncelleme: 04.05.2020 11:22
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