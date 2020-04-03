Ümraniye TEM'de yangın paniği! Otomobil bir anda alev aldı

İstanbul Ümraniye TEM Otoyolunda sabah saat 07.40 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. Seyir halinde ilerleyen ve içinde 1'i çocuk 3 kişinin bulunduğu otomobil bir anda alev alev yanmaya başladı. Araçtakiler yangın başlar başlamaz son anda inerek kurtulurken, otomobilde büyük çapta hasar oluştuğu öğrenildi.

16 FL 703 plakalı aracıyla trafikte ilerleyen sürücü Tuncay Yiğit, otomobilin ön kısmından dumanlar çıktığını fark etmesiyle aracını yolun sağına çekerek araçta bulunan yangın tüpüyle yangına müdahale etmeye başladı. Trafikte yangını gören diğer sürücülerde araçlarında bulunan yangın tüpleriyle olaya müdahale etmeye çalıştılar. Alevler büyüyünce çevredeki vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan otomobili güçlükle söndürdü.

Araçta başlayan başlayan yangının erken fark edilmesi ve içerisindekilerin araçtan bir an önce inmesi olası faciayı önlemiş olurken, otomobil kullanılamaz hale geldiği ve olay anı orada bulunanlar tarafından cep telefonlarına kaydedilmesiyle görüldü.

Yanan aracın sürücüsü Tuncay Yiğit, olay yerine gelen polis ekiplerine verdiği ifadesinde "Trafikte seyir halindeyken araçtan dumanlar ve alevlerin çıkmasıyla aracı sağa çektim. Yangın tüpü yetersiz geldi. Söndürmeye çalıştım sönmedi. Trafikte olan araçlardan yardım istedim onlar da yetmedi ondan sonra itfaiyeyi çağırmak zorunda kaldım. Araçta 3 kişiydik çocuk da vardı. İstanbul'dan Bursa'ya yeğenlerimi getirmeye gidiyordum” diye konuştu.