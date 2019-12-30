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Ümraniye’de cam fabrikasının kazanı patladı! İmalathanede çalışan işçilerden ölü ve yaralılar var

İstanbul Ümraniye'de bir cam fabrikasında kazanının patlaması sonucu ilk belirlemelere göre imalathanede çalışan işçilerden 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandığı bildirildi.

30 Aralık 2019 Pazartesi 18:01
Ümraniye’de cam fabrikasının kazanı patladı! İmalathanede çalışan işçilerden ölü ve yaralılar var

Bugün saat 16.00 sıralarında İstanbul Ümraniye'de bulunan bir cam fabrikasında bir patlama meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı imalathane kazanının patlaması sonucu orada çalışan işçilerden ilk belirlemelere göre 1'inin hayatını kaybettiği 7 işçinin de yaralandığı bildirildi.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken patlama sırasında yaralanan işçiler ambulanslarla hastanalere kaldırıldı. Yaralı işçilerin hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumların iyi olduğu öğrenildikten sonra İstanbul Valiliği söz konusu patlama ile ilgili bir açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Valiliğimiz Güvenlik Acil Durum Merkezi'ne (GAMER) yapılan bir ihbarda, Ümraniye ilçesi Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir cam fabrikasında, bugün saat 16.00 sıralarında kazan patlaması meydana geldiği bildirilmiştir.

Olay yerine hemen güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, patlama sonrasında işyerinde oluşan yangın söndürülmüştür. Alınan ilk bilgilere göre; olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, yaralı olarak kurtarılan 7 kişi çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olaya ilişkin tahkikat sürdürülmektedir."

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PatlamaÜmraniyeCam Fabrikası
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