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Ümraniye’de dehşet anları! Sevdiği kadına kurşun yağdırdı, ardından intihara kalkıştı

Ümraniye’de sokak ortasında bir kadına kurşun yağdıran şahıs ardında aynı silahı kafasına dayadı ve intihar girişimde bulundu. Silahlı saldırgan ağır yaralanırken yoldan geçen bir vatandaş'da seken kurşunlardan etkilendi.

19 Mart 2020 Perşembe 14:08
Ümraniye’de dehşet anları! Sevdiği kadına kurşun yağdırdı, ardından intihara kalkıştı

İstanbul Ümraniye'e bulunan Yamanevler Mahallesinde sabah saatlerinde sokak ortasında dehçet dolu anlar yaşandı. İddialara göre silahlı saldırg, aşık olduğu fakat kendisine yüz vermeyen bir kadına sokata yürürken kurşun yağdırdı. Kadın, kendisine gelen kurşunlar sonucu bacağından vurulurken, o esnada yoldan geçen bir vatandaş da silahtan seken kurşunun isabet etmesi sonucu ayağından yaralandı.

Saabah 08.30 sıralarında meydana gelen olay sonrasında silahlı saldırgan daha sonra aynı silahla intihar etmek istedi. Silahı kendi kafasına doğrultup ateş eden saldırgan kendisini ağır yaraladı. Çevrede bulunanlar ise durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ve saldırganı ambulanslara alarak hastaneye kaldırıken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bir kadının ve vatandaşın yaralanmasına neden olan saldırganın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilrken olay yeri inceleme ekipler çevrede görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Bir görgü tanığı polise verdiği ifadesinde "Peş peşe silah sesleri duyduk. Kadın duvarın kenarında yatıyordu. Vuran kişi de yaralıydı. Ambulans geldi aldı yaralıları. Kadın bağırıyordu kurtarın diye. Başka bir kişide yaralanmış" diye konuştu.

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IstanbulKadınÜmraniyeIntiharKurşun
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