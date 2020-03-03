betgram betgram setrabet

İstanbul 15°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111207
ALTIN
321.219
DOLAR
6.0813
STERLİN
7.8242
EURO
6.7957

Umre'den dönen yolculara koronavirüs taraması

Umre ziyareti için kutsal topraklara gidenler yurda dönmeye başladılar. Yurda giriş yapan yolcular ise İstanbul Havalimanında koronavirüs (Kovid-19) salgını için sağlık kontrollerinden geçirildiler.

03 Mart 2020 Salı 22:46
Umre'den dönen yolculara koronavirüs taraması

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından alınan karar ve önlemler kapsamında Umre ziyaretinden dönen yolcular İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrollerinden geçirildiler. Bakanlık kararı ile boş uçakla birlikte Suudi Arabistan'ın farklı şehirlerine giden doktor ve yardımcı sağlık personellerinden oluşan ekipler, dönüş öncesi havalimanından yolculara koronavirüsü taraması gerçekleştiriyorlar.

Yurda dönüş için uçağa binmeden önce yolcuların ateşleri ölçülüyor ve yolculuk sırasında da aynı işlemler sürekli tekrarlanıyor. Ayrıca yolcuların Türkiye'de takibi için iletişim bilgileri alınarak, kayıt oluşturuyor. Uçak istanbul havalimanına iniş yaptığı an itibari ile yolcular tekrar sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Alınan önlemler kapsamında tam donanımlı koruyucu giysi, maske ve gözlük taktığı gözlenen sağlık ekipleri, yolculara salgınla ilgili bilgilendirme yapıyorlar. Maskesi olmayan veya takmayan yolcular uyarılarak gerekli önlemlerin alınması isteniyor.

Herhangi bir olumsuz durum rastlanılmayan yolcular ise direkt olarak pasaport kontrollerinin yapıldığı alana yönlendiriliyor ve daha önce alınan önlemler kapsamında pasaport kontrol noktalarına konulan termal kameralar aracılığıyla gelen tüm yolcular tekrar taramadan geçiriliyor.


 

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsüUmreSuudi ArabistanSağlık Taraması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Liseli öğrenci yaşam savaşını kaybetti!
Liseli öğrenci yaşam savaşını kaybetti!
İdlib'den bir üzücü haber daha! 1 Askerimiz şehit oldu. 9 askerimiz yaralı
İdlib'den bir üzücü haber daha! 1 Askerimiz şehit oldu. 9 askerimiz yaralı
Olaylı dansta karar çıktı ! İşte mahkemenin skandal dans için verdiği karar
Olaylı dansta karar çıktı ! İşte mahkemenin skandal dans için verdiği karar
3 kişinin ölümüne , 180 kişinin'de yararlanmasına sebep olan pilot tutuksuz yargılanmak istiyor !
3 kişinin ölümüne , 180 kişinin'de yararlanmasına sebep olan pilot tutuksuz yargılanmak istiyor !
Silivri açıklarında lüks yat alevler içinde kaldı; 2 kişi hayatını kaybetti
Silivri açıklarında lüks yat alevler içinde kaldı; 2 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı talimatıyla otobüslerde sıkıyönetim ilan edildi
İçişleri Bakanlığı talimatıyla otobüslerde sıkıyönetim ilan edildi

Popüler Haberler

Fındık fiyatları ne kadar? 4 Mart 2020 Çarşamba Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Çalışan bir kişi bankadan en fazla ne kadar kredi çekebilir?
Kuruluş Osman Mankurt nedir? Mankurt ne anlama geliyor, ne demek?
Kredi kartı temassız ödeme özelliği nasıl kapatılır?
3 ay ertelemeli kredi veren bankalar ve faiz oranları
Konut kredisi yapılandırması nasıl yapılır? Yapılandırma yapmak ne zaman avantajlı olur?
A101 7-14 Mart 2020 hafta sonu indirimli ürünler kataloğu
2020 pasaport harç ücretleri ne kadar oldu? 2020 yıla göre zamlı pasaport harç ücretleri
KOSGEB girişimci başvurusu Yapana 50 Bin TL hibe ve kredi! KOSGEB başvuru şartları ve işlemleri
Maaşa göre kredi limiti nasıl hesaplanır? Ne kadar banka kredisi çekebilirim?
Dolar için yüksek faiz veren bankalar listesi 2020
Survivor 2020 yeni yarışmacısı Berkan Karabulut kimdir, nereli? Survivor Berkan kimdir?
İnternet neden yavaş? 3 Mart 2020 Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom intertnet neden çok yavaş?
Atiye yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 2. Sezon tarihi belli oldu mu?
Survivor 2020 yarışmacılar para alıyor mu?
2020 Sosyal yardımlaşma kömür yardımı nasıl alınır? Kömür yardımı başvuru şartları ve işlemleri
Sefirin Kızı Sancar, Nare gerçeğini öğreniyor mu?
A101 market 5 Mart – 12 Mart 2020 aktüel indirimli kampanya kataloğu
Survivor Aşkım kimdir? Survivor yeni yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay hakkında bilgiler
Survivor Acunn 3 Mart 2020 Ünlüler SMS Sonuçları Adaya veda eden isim kim oldu?
Çukur Damla öldü mü? Cumali'nin eşi Çukur'dan ayrılıyor mu? Hare Sürel Çukur'a vedamı ediyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.