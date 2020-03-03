Umre'den dönen yolculara koronavirüs taraması

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından alınan karar ve önlemler kapsamında Umre ziyaretinden dönen yolcular İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrollerinden geçirildiler. Bakanlık kararı ile boş uçakla birlikte Suudi Arabistan'ın farklı şehirlerine giden doktor ve yardımcı sağlık personellerinden oluşan ekipler, dönüş öncesi havalimanından yolculara koronavirüsü taraması gerçekleştiriyorlar.

Yurda dönüş için uçağa binmeden önce yolcuların ateşleri ölçülüyor ve yolculuk sırasında da aynı işlemler sürekli tekrarlanıyor. Ayrıca yolcuların Türkiye'de takibi için iletişim bilgileri alınarak, kayıt oluşturuyor. Uçak istanbul havalimanına iniş yaptığı an itibari ile yolcular tekrar sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Alınan önlemler kapsamında tam donanımlı koruyucu giysi, maske ve gözlük taktığı gözlenen sağlık ekipleri, yolculara salgınla ilgili bilgilendirme yapıyorlar. Maskesi olmayan veya takmayan yolcular uyarılarak gerekli önlemlerin alınması isteniyor.

Herhangi bir olumsuz durum rastlanılmayan yolcular ise direkt olarak pasaport kontrollerinin yapıldığı alana yönlendiriliyor ve daha önce alınan önlemler kapsamında pasaport kontrol noktalarına konulan termal kameralar aracılığıyla gelen tüm yolcular tekrar taramadan geçiriliyor.



