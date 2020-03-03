Umre'den dönen yolculara koronavirüs taraması

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından alınan karar ve önlemler kapsamında Umre ziyaretinden dönen yolcular İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrollerinden geçirildiler. Bakanlık kararı ile boş uçakla birlikte Suudi Arabistan'ın farklı şehirlerine giden doktor ve yardımcı sağlık personellerinden oluşan ekipler, dönüş öncesi havalimanından yolculara koronavirüsü taraması gerçekleştiriyorlar.
Herhangi bir olumsuz durum rastlanılmayan yolcular ise direkt olarak pasaport kontrollerinin yapıldığı alana yönlendiriliyor ve daha önce alınan önlemler kapsamında pasaport kontrol noktalarına konulan termal kameralar aracılığıyla gelen tüm yolcular tekrar taramadan geçiriliyor.