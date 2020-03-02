Umre Ziyaretleri Corona virüsü nedeni ile askıya alındı!

Korona virüsü tüm dünyadaki etkisini arttırmaya devam ediyor. Virüsten dolayı pek çok organizasyon askıya alınırken son olarak umre ziyaretleri de ertelendi. Suudi Arabistan umre ziyaretlerinin geçici bir süreliğine askıya alındığını açıkladı. Arabistan hükümeti ülkedeki sağlık uzmanlarının Kovid-19 virüsünü yakından bir şekilde takip ettiklerini belirtti.

2020 Yılı Umre Ziyaretleri Korona Virüsünden Dolayı Ertelendi!

Suudi Arabistan’dan yapılan açıklamaya göre 2020 yılı umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretleri bir sonraki açıklamaya dek askıya alındı. Ayrıca açıklamada Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere virüs için alınan önlemlerin desteklendiği belirtildi.

Suudi Arabistan hükümetinden yapılan açıklamada;

“Sağlık otoriterlerinin tavsiyesi ve virüsün yayılmasını önlemek adına alınmış bulunan koruyucu tedbirler kapsamında, umre ya da Mescid-i Nebevi ziyaretleri Suudi Arabistan’a girişlerin geçici olarak askıya alınması kararı alınmış bulunmaktadır” denildi.

Ayrıca Suudi Arabistan’a turistik vizeyle girişlerin ve Suudi Arabistan ile Körfez İşbirliği Konseyi üyesi olan ülkelerin vatandaşlarının ülkeye giriş ve çıkışlarında yapılan kimlik kartı kullanımının da askıya alındığı öğrenildi.