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Umreden dönen Esra Elönü'nün babası yaşamını yitirdi

Umre ziyareti için gittiği Suudi Arabistan'dan dönen gazeteci Esra Elönü'nün babası emekli imam Şaban Elönü yaşamını yitirdi. Şaban Elönü'nün ölümüyle ilgili koronavirüsü olup olmadığı araştırıldı.

15 Mart 2020 Pazar 20:12
Umreden dönen Esra Elönü'nün babası yaşamını yitirdi

İstanbul Gaziosmanpaşa Merkez Camiisinden emekli imam Şaban Elönü, Umre ziyaretinden döndükten sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Gazeteci Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü, Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Gaziosmanpaşa'daki evinden öldüğü bildirildi.

Umreden dönen Esra Elönü'nün babası yaşamını yitirdi

Elönü'nün evinin bulunduğu sokakğa ise ölüm haberinin hemen ardından öğle saatlerinde Sağlık Bakanlığı görevlileri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Elönü'nün evine gelen ekiplerin ise maskeli ve özel kıyafetli olduğu belirtilirken cenazesi gerekli incelemelerin yapılması için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Umreden dönen Esra Elönü'nün babası yaşamını yitirdi

Babasının umre dönüşü ölümüyle ilgili koronavirüsünden şüphelenildiği için çok fazla telefon aldığı ve açıklama yapma gereği duyduğunu belirten kızı Esra Elönü "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Babamı Umreden döndüğü gece kaybettik . Rabbimin inşirahı için da ediyorum . Umre dönüşü olduğu için dostlarımdan Koranavirüs şüphesiyle ilgili çok soru alıyorum . Yapılan testlerin sonucu Negatiftir. Ölüm sebebi için Adli Tıp raporu bekliyorum" mesajını paylaştı.

Diğer taraftan tedbir amaçlı 62 yaşında hayatını kaybeden Şaban Elönü'nün vefat ettiği evin bahçe giriş kapısı belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

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