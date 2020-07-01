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Üniversite sınavında Mabel Matiz'le ilgili soru soruldu!

Üniversite sınavının ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi’nde ünlü şarkıcı Mabel Matiz'le ilgili soru soruldu! Sınava giren öğrenciler Türkçe bölümünde önlerine çıkan bu soruya karşı oldukça şaşırdılar...

01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:51
Üniversite sınavında Mabel Matiz'le ilgili soru soruldu!
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YKS’nin ilk bölümü olan TYT bugün saat 10.15’te gerçekleştirildi. 165 dakika boyunca devam eden üniversite sınavının ilk bölümünde 40 Türkçe, 5 tarih, 5 felsefe, 5 din kültürü ve ahlak bilgisi, 5 coğrafya, 40 temel matematik, 7 fizik, 6 biyoloji ve 7 kimya sorusuyla karşılaştılar.

Sınavın Türkçe bölümünde Mabel Matiz ile ilgili bir soru sorulduğu görüldü. Soruda Mabel Matiz’in sevilen şarkılarından biri olan ‘‘Fırtınadayım’’ın “Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil” sözlerinde ne anlatılmak istendiği soruldu. Sınavın sona ermesiyle beraber Mabel Matiz’in şarkı sözleri sosyal medya üzerinde gündem oldu.


Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Mabel Matiz şu ifadeleri kullandı;

“Sevgili arkadaşlar selam. Bugünkü YKS sınavında şarkılarımı konu alan sorulardan şimdi haberim oldu. Valla ne diyeyim, en az sizin kadar şaşırdım. Buna ek olarak, sevindim de galiba. Bu, ne bilmiyorum, ama bu bir şey”

 


Son Güncelleme: 01.07.2020 16:51
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