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Ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün mütaalası açıklandı! 15 yıl isteniyor

FETÖ'nün iş dünyasına yönelik başlattığı yapılanmasına ilişkin aralarında bir bağlantı olduğu anlaşılan ünlü baklavacı Faruk Güllü hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında açılan davada ise savcılık mütaalasını açıkladı. Savcılık Güllü'nün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlaması nedeniyle 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

12 Şubat 2020 Çarşamba 17:42
Ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün mütaalası açıklandı! 15 yıl isteniyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına ilişkin açılan TUSKON davasından dosyası ayrılarak ayrı yargılanan baklavacı Faruk Güllü hakkında savcılık mütalaasını hazırladı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Faruk Güllü ile avukatları katılırken sanık ve taraf avukatların beyanları alındıktan sonra ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, hazırlanan esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Saccılık tarafından mahkeme heyetine sunulan mütalaada, sanığın FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan birçok dernek ve vakfın üye ve yöneticiliğini yaptığı belirtildi ve dosya kapsamı ile alınan beyanlar göz önünde bulundurularak sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık faruk Güllü'nün tutukluluk haline ilişkin değerlendirme durumunun ise mahkeme heyetinin takdirine bırakıldığı kaydedildiği mütaala sonrasında duruşmanın sanık ve taraf avukatlarının esasa ilişkin savunmalarının alınması suretiyle devam ettiği öğrenildi.

Son Güncelleme: 12.02.2020 17:43
Anahtar Kelimeler:
FETÖFaruk GüllüSavcılıkMütaala
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