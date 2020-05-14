Ünlü doktor canlı yayında çileden çıktı! ''Atatürk olmasaydı Yunanlı seni ne yapıyordu?''

Amerika Birleşik Devletlerinde İç Hastalıkları doktoru olan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi adlı programa katıldı. Korona virüs salgını hakkında bilgiler ve öneriler veren Çilingiroğlu, Ahmet Hakan’ın programında Atatürk’ü çok sevdiğini ve onun resmini sipariş ettiğini söylemişti. Çilingiroğlu, Atatürk sevgisi hakkında aldığı olumsuz yorumlara canlı yayında isyan etti.

‘’Atatürk’ü sevmek için izin mi alacağım?’’

Mehmet Çilingiroğlu aldığı tepkiler karşısında şu ifadelere yer verdi:

‘’Atatürk’ü sevmek için birisinden izin mi alacağım? Atatürk’ü sev ya. Neden sevmeyeceğim? Atatürk olmasaydı Yunanlı, Fransız seni ne yapıyordu? Terbiyesizler!’’

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu’nun konuşmalarına müdahale etmeye çalışan sunucu Hikmet Öztürk’ün bu hamlesi ünlü profesörü durduramadı.

İşte o anlar

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 22:42