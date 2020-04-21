Unvanlarından rahatsız olan bekçilerden yeni isim önerisi!

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından, "Güvenliğin Kurumsal Yönetiminde Destekleyici Polislik-Bekçilik Örneği" adı altında bir rapor hazırlandı. Hazırlanan raporda ise bekçilerin süreç içerisindeki rolleri, günümüzde olaylara müdahaleleri, suç oranlarındaki payları gibi önemli bilgilere yer verildi.
Bekçilerin unvan konusunda rakatsız olduklarının da belirtildiği raporda, mahalle bekçisi unvanının görev ve yetkilerini tam olarak yansıtmadığını belirten bekçilerin 'mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ve polis yardımcısı' gibi unvanlar kullanmak istedikleri belirtildi.
İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ
Bekçilerin görevlerinden yakındıkları bir başka konunun ise kendilerine motorlu araç tahsis edilmemesinden dolayı zorluklarla karşılaştıkları belirtildi ve konu şöyle ifade edildi: “Örneğin bekçilerin, gece saatlerinde aracında yüksek sesle müzik dinleyerek mahalle sakinlerinin huzurunu bozan birisine Kabahatler Kanunu hükmünce işlem yapma yetkileri bulunmamaktadır. Bunu çözüme kavuşturmak için bekçilere polisin yetkisi dâhilinde olan idari yaptırım tutanağı düzenleme yetkisi verilebilir.”
Bekçilerin bu taleplerinin yanı sıra vatandaşın farkındalık düzeyinin düşük olduğu belirtilirken, "Farkındalık düzeyini artırıcı çalışmalar bekçilerin mevcut unvanlarıyla vatandaş nezdinde görev ve yetkilerinin bilindiği birer destekleyici polislik unsuru olmalarının anlaşılmasına da katkı sağlayacaktır" ifadeleri yer aldı.