Unvanlarından rahatsız olan bekçilerden yeni isim önerisi!

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından, "Güvenliğin Kurumsal Yönetiminde Destekleyici Polislik-Bekçilik Örneği" adı altında bir rapor hazırlandı. Hazırlanan raporda ise bekçilerin süreç içerisindeki rolleri, günümüzde olaylara müdahaleleri, suç oranlarındaki payları gibi önemli bilgilere yer verildi.

Bekçilerin unvan konusunda rakatsız olduklarının da belirtildiği raporda, mahalle bekçisi unvanının görev ve yetkilerini tam olarak yansıtmadığını belirten bekçilerin 'mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ve polis yardımcısı' gibi unvanlar kullanmak istedikleri belirtildi.

Raporda, ayrıca mahalle bekçisisinin sayılarının nerdeyse 30 bine yaklaştığı belirtilirken “20’li yaşlardaki gençlerin bekçilere karşı olumsuz denebilecek duygu ve düşünceler beslediği” görüşüne yer verildi ve raporda ayrıca gençlerin görevini yapmaya çalışan bekçilere zorluk çıkarabildiği vurgulanarak “Orta yaş grubundaki vatandaşlarda görülen nostaljik ve olumlu duygulara, bekçilik uygulamasını bizzat deneyimleme ve görme fırsatını bulamamış gençlerde rastlanmaması normal karşılanabilecek bir durumdur” denildi.

İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Bekçilerin görevlerinden yakındıkları bir başka konunun ise kendilerine motorlu araç tahsis edilmemesinden dolayı zorluklarla karşılaştıkları belirtildi ve konu şöyle ifade edildi: “Örneğin bekçilerin, gece saatlerinde aracında yüksek sesle müzik dinleyerek mahalle sakinlerinin huzurunu bozan birisine Kabahatler Kanunu hükmünce işlem yapma yetkileri bulunmamaktadır. Bunu çözüme kavuşturmak için bekçilere polisin yetkisi dâhilinde olan idari yaptırım tutanağı düzenleme yetkisi verilebilir.”

Bekçilerin bu taleplerinin yanı sıra vatandaşın farkındalık düzeyinin düşük olduğu belirtilirken, "Farkındalık düzeyini artırıcı çalışmalar bekçilerin mevcut unvanlarıyla vatandaş nezdinde görev ve yetkilerinin bilindiği birer destekleyici polislik unsuru olmalarının anlaşılmasına da katkı sağlayacaktır" ifadeleri yer aldı.