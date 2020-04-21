İstanbul 10°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
97533
ALTIN
377.363
DOLAR
6.9854
STERLİN
8.6116
EURO
7.5940

Unvanlarından rahatsız olan bekçilerden yeni isim önerisi!

Polis Akademisi, tarafından hazırlanan bir raporda bekçi olarak görev yapanların kendilerine verilen unvandan rahatsız olduklarını ve unvanın daha etkili hale getirilerek bekçi yerine 'mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ve polis yardımcısı' olmasını istedikleri belirtildi.

21 Nisan 2020 Salı 16:21
Unvanlarından rahatsız olan bekçilerden yeni isim önerisi!

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından, "Güvenliğin Kurumsal Yönetiminde Destekleyici Polislik-Bekçilik Örneği" adı altında bir rapor hazırlandı. Hazırlanan raporda ise bekçilerin süreç içerisindeki rolleri, günümüzde olaylara müdahaleleri, suç oranlarındaki payları gibi önemli bilgilere yer verildi.

Bekçilerin unvan konusunda rakatsız olduklarının da belirtildiği raporda, mahalle bekçisi unvanının görev ve yetkilerini tam olarak yansıtmadığını belirten bekçilerin 'mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ve polis yardımcısı' gibi unvanlar kullanmak istedikleri belirtildi.

Raporda, ayrıca mahalle bekçisisinin sayılarının nerdeyse 30 bine yaklaştığı belirtilirken “20’li yaşlardaki gençlerin bekçilere karşı olumsuz denebilecek duygu ve düşünceler beslediği” görüşüne yer verildi ve raporda ayrıca gençlerin görevini yapmaya çalışan bekçilere zorluk çıkarabildiği vurgulanarak “Orta yaş grubundaki vatandaşlarda görülen nostaljik ve olumlu duygulara, bekçilik uygulamasını bizzat deneyimleme ve görme fırsatını bulamamış gençlerde rastlanmaması normal karşılanabilecek bir durumdur” denildi.

İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Bekçilerin görevlerinden yakındıkları bir başka konunun ise kendilerine motorlu araç tahsis edilmemesinden dolayı zorluklarla karşılaştıkları belirtildi ve konu şöyle ifade edildi: “Örneğin bekçilerin, gece saatlerinde aracında yüksek sesle müzik dinleyerek mahalle sakinlerinin huzurunu bozan birisine Kabahatler Kanunu hükmünce işlem yapma yetkileri bulunmamaktadır. Bunu çözüme kavuşturmak için bekçilere polisin yetkisi dâhilinde olan idari yaptırım tutanağı düzenleme yetkisi verilebilir.”

Bekçilerin bu taleplerinin yanı sıra vatandaşın farkındalık düzeyinin düşük olduğu belirtilirken, "Farkındalık düzeyini artırıcı çalışmalar bekçilerin mevcut unvanlarıyla vatandaş nezdinde görev ve yetkilerinin bilindiği birer destekleyici polislik unsuru olmalarının anlaşılmasına da katkı sağlayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
BekçiUnvanDeğişiklik TalebiMahalle PolisiMahalle Muhafızı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Osmaniye'de tarla yüzünden birbirlerini öldürdüler
Osmaniye'de tarla yüzünden birbirlerini öldürdüler
Aracı olanları sevindiren haber! Zorunlu trafik sigortasına indirim geliyor
Aracı olanları sevindiren haber! Zorunlu trafik sigortasına indirim geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüste normal hayat hedefimiz bayram sonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüste normal hayat hedefimiz bayram sonu
Motosiklet test sürüşü facia ile bitti!
Motosiklet test sürüşü facia ile bitti!
Tekstil atölyesinde 5 kişi 15 dakikada korona kaptı
Tekstil atölyesinde 5 kişi 15 dakikada korona kaptı
Asker ailelerine müjde! Ödenen yardım tutarı 400 TL'ye çıkarıldı
Asker ailelerine müjde! Ödenen yardım tutarı 400 TL'ye çıkarıldı

Popüler Haberler

Mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a üç yeni özellik
2020 Ramazan ayında teravih namazı kılınacak mı?
Başakşehir Şehir Hastanesi nerededir? Başahşehir şehir hastanesi adresi ve iş başvurusu
23, 24, 25 ve 26 Nisan sokağa çıkma yasağında marketler, fırınlar, su ve eczaneler açık olacak mı?
Prof. Dr. Mustafa Karataş Show Tv’den neden ayrıldı? Hangi kanala geçti?
Kim Milyoner Olmak İster yeni yayın saati kaç, yeni bölüm saat kaçta ne zaman, saat kaçta?
31 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler ve çalışma saatleri
Netflix Aşk 101 ne zaman yayınlanacak?
EGM İŞKUR ile 9 İlde bekçi alımı yapılacak!
2020 aile yardımı ücretleri ne kadardır? Aile yardımı parası nasıl alınır, kimler faydalabilir?
Emekli Sandığı dul yetim aylığı kime hangi oranda bağlanır?
E-Devlet sefer görev emri nasıl sorgulanır?
Korona virüs 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı para cezası ne kadardır? Yasak ne zaman bitecek?
Survivor Altın Top Uygulaması nedir? Survivor 2020 Altın Top uygulaması ile eleme sistemi nasıl olacak?
Okullar ne zaman açılacak? Korona virüs nedeni ile eğitime verilen ara uzatılacak mı?
Survivor Barış Yasin kavgası sansürsüz izle!
2020 yılı Ösym sınav takvimi açıklandı. Ösym’nin yapmış olduğu sınavlar ve tarihleri
Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 21 Nisan Salı 2020 Evde bakım parası yatan iller güncel listesi
SSK hizmet dökümü isim ile sorgulama nasıl yapılır? SSK hizmet dökümü sorgulama işlemleri
Türkiye'nin gıda ve içecek stoğu ne kadar?
Merkez Bankası 2020 Nisan ayı PPK toplantısı ne zaman? Sonuçları ne zaman açıklanır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.