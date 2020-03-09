Ürdün'lü çocuğu tokatlayan sanık hakkında mahkeme kararını verdi

Mersin Mezitli ilçesinde bir site bahçesinde oynayan site sakinlerinin çocukları arasında tartışma çıkmış, tartışmadan hemen sonra Nadir K. isimli site sakini 5 yaşındaki Ürdün uyruklu A.K.'yi tokatlayarak yere düşürmüştü. Görüntüler sosyal medyaya düşmüş ve Nadir K. yaptığı davranıştan dolayı büyük tepki toplamıştı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler ve yapılan şikayet sonrası gözaltına alınan zanlı hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Olay sonrası Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz ederk sanık hakkında tutuklama talebinde bulunmuş ve mahkeme tarafından kabul edilen talep sonrası Nadir K. tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. 40 gün cezaevinde kalan Nadir K., daha sonra 2. duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

Tokat davasının 5. duruşması ise 21. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşma sonrasında mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanık Nadir K.'ya 5 yaşındaki A.K.’nin ablası Sedra’yı iteklemekten beraat verirken, çocuğa tokat atmaktan 7 ay 15 gün, çocuğun babasını darp etmekten 3 ay 10 gün, mala zarar vermekten 5 ay ve ölümle tehditten 8 ay 10 gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasını ileri tarihe bırakırken Ürdünlü ailenin avukatı Hibe Gökalp, mahkeme sonrası basına yaptığı açıklamada, sanığa verilen cezayı az bulduklarını belirterek, karara itiraz edeceklerini kaydetti.