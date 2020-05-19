Uşak'ta korkunç olay! Lastik değiştirirken araç altında kalarak can verdi

Üzücü olay bugün sabah saatlerinde Uşak'ta meydana geldi.Süleyman Pektaş isimli 66 yaşındaki vatandaş evinin önünde duran aracın lastiğinin patladığı fark etti.

Lastiği kendi imkanları ile değiştirmek isteyen yaşlı adam aracın altına girdi. Bu esnadan aracın krikodan düşmesi sonucu talihsiz adam aracının altında kaldı.

Olayı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen talihsiz adam itfaiyenin yardımı ile araç altından çıkarıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yeri inceleme ve savcının yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan yaşlı adamın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.