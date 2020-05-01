İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.198
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7617
EURO
7.7303

Uşak'taki traktör kazasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Uşak'ta meydana gelen traktör kazasında 5 yaşındaki çocuk traktörün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

01 Mayıs 2020 Cuma 19:00
Uşak'taki traktör kazasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Uşak'ta meydana gelen traktör kazasında 5 yaşındaki çocuk traktörün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Kahreden olay il merkezine bağlı Taşkonak Köyü Durhoca mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi.Baba oğul evlerinin yakınlarınların bulunan tarladaki otları biçmek amacıyla birlikte traktöre bindi. Baba Y.D., biçtiği otları toplamak için traktörden indiği esnada traktöre çıkarak el frenini indirmeye çalıştığı öne sürülen çocuk, traktörün aniden hareket etmesiyle dengesini kaybedip yere düşerek, traktörün altında kaldı.

Olayı gören çevredekiler jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından çocuğun cansız bedeninin köyde bulunan Durhoca Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Traktör KazasıUşak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lise öğrencisi kredi kartı dolandırıcısı yakalandı!
Lise öğrencisi kredi kartı dolandırıcısı yakalandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanede tedavi gören hastalara video konferans sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanede tedavi gören hastalara video konferans sürprizi
İBB'den pide 1 TL
İBB'den pide 1 TL
Kocaeli'de önce anne sonrada oğlu korona'dan hayatını kaybetti
Kocaeli'de önce anne sonrada oğlu korona'dan hayatını kaybetti
Düzce'de kaza sürücü aracı bırakıp kaçtı!
Düzce'de kaza sürücü aracı bırakıp kaçtı!
İstanbul'daki İki AVM kapılarını müşterilere açıyor! İşte açılış tarihi
İstanbul'daki İki AVM kapılarını müşterilere açıyor! İşte açılış tarihi

Popüler Haberler

Bankaların SMS ile kredi başvuru numaraları! Güncel banka SMS ile kredi başvurusu yapma numaraları
Oyuncu Hazal Kaya hangi dizide rol alacak? Ekranlara dönüyor mu?
Kuruluş Osman Bahadır kimdir? Gerçek adı nedir? Çağhan Çulha hakkında bilgiler
HalkBank 2020 konut kredisi erteleme maliyeti ne kadar?
2 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne, konut kredisi başvurusu için hangi belgeler gerekli?
WhatsApp kredi başvurusu nasıl yapılır? WhatsApp kredi başvurusu nedir?
Öğretmen dizisi yeni bölümleri ile ne zaman devam edecek?
Kawasaki hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? 9 yaş altı çocuklarda görülen kawasaki sendromu nedir?
AVM, kafe, bar, restoran, kuaför, spor salonları, çay bahçeleri ne zaman açılacak?
Hangi ilde kaç koronavirüs hasta ve vakası var? il il güncel koronavirüs rakamları
Benim Adım Melek dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu?
Hafta sonu sokağa yeniden çıkma yasağı gelecek mi?
6 GB internet eba dışında tüm sitelerde kullanılabilir mi?
İncir Ağacı dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İncir Ağacı neden yayınlanmadı?
Sihirbazlar Çetesi 3 filmi ne zaman vizyona girecek? Yeni gelen oyuncular ve konusu
En uygun faizli ve vadeli bayram kredisini hangi banka veriyor?
Netflix Güney Kore dizisi Extracurricular nasıl bir dizi, konusu ne?
İş Bankası konut kredisi faiz oranları düştü! İş Bankası konut kredisi faiz oranları yüzde 0.95 ile örnek maliyet tablosu ve geri ödeme seçenekleri
Hangi iş yerlerinde ücretsiz maske dağıtılacak, iş yerleri ücretsiz maske dağıtacak mı?
5.000 TL hemen kredi onayı alacağınız bankalar hangileridir? 5.000 TL kredi için banka şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.