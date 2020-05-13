Uşak ve Muğla'da maske takmak vatandaşlara mecburi tutuldu!

Koronavirüsü (Kovid-19) tedbirleri tüm yurt genelinde alınmaya devam edilirken iki İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları, sınırları içerisinde yeni bir karar aldı. Balıkesir'de uygulanmaya başlanan maskesizyasağı aynı doğrultudaveillerinde de uygulanmaya başlanacak.

Uşak'ta 14 Mayıs, Muğla'da ise 15 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olacak olan kararda vatanaşlar ikinci bir düzenlemeye kadar maskesiz sokağa çıkamayacaklar. Yasağa uymayan vatandaşlara idari para cezası kesileceği bildirilen açıklamada; başta pazar yerleri, marketler, toplu olarak çalışılan iş yerleri, toplu taşıma araçlarında (satıcı, müşteri, çalışan herkes) maske kullanımının zorunlu olmasının yanında, vatandaşlarımızın her türlü alanlarda (cadde, sokak, parklar, alışveriş merkezleri gibi vb. açık ve kapalı tüm alanlar) ve araçlarında konutlarından çıktıkları andan itibaren maske kullanımının zorunlu hale getirildiği belirtildi.