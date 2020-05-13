Uşak'ta 14 Mayıs, Muğla'da ise 15 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olacak olan kararda vatanaşlar ikinci bir düzenlemeye kadar maskesiz sokağa çıkamayacaklar. Yasağa uymayan vatandaşlara idari para cezası kesileceği bildirilen açıklamada; başta pazar yerleri, marketler, toplu olarak çalışılan iş yerleri, toplu taşıma araçlarında (satıcı, müşteri, çalışan herkes) maske kullanımının zorunlu olmasının yanında, vatandaşlarımızın her türlü alanlarda (cadde, sokak, parklar, alışveriş merkezleri gibi vb. açık ve kapalı tüm alanlar) ve araçlarında konutlarından çıktıkları andan itibaren maske kullanımının zorunlu hale getirildiği belirtildi.
Uşak ve Muğla'da maske takmak vatandaşlara mecburi tutuldu!
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan yeni bir kararla, Balıkesir'den sonra Uşak ve Muğla'da maskesiz sokağa çıkılmayacak. Alınan karar gereğince ise yasağa uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulanacak.
YORUM EKLE