Üsküdar'da öfkeli koca dehşeti! Boşanma davaları devam eden eşini bıçakladı

İstanbul Üsküdar'da öfkeli koca boşanma aşamasında olduğu eşine dehşet saçtı. 16 yıldır Harun K. ile evli olan 34 yaşındaki Melisa K. isimli kadın hakkında uzaklaştırma kararı da bulunan eşi tarafından sabah saatlerinde saldırıya uğradı. Üsküdar meydanda bulunan Üsküdar-Çekmeköy metro girişinde meydana gelen olayda eşi tarafından önce darp edilen kadın daha sonra yüzünden ve boynundan bıçaklandı.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri Harun K.'yı yakalayarak gözaltına aldılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaralı kadını ambulansa araka hastaneye kaldırdılar. Hastanede tedavi altına alınan Melisa K., "Barışmak istemiyordum. Boğazımı kesecekti. Ben de bir Emine Bulut gibi 3. sayfa haberi olup sonra unutulup gidecektim." diye konuştu. Yüzüne ve boynuna dikiş atılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Hastanedeki ilk müdahalesinin ardından açıklamada bulunan Melisa K. o anları şöyle anlattı:

"Barışmak istemiyordum. Boğazımı kesecekti. Ben de bir Emine Bulut gibi 3. sayfa haberi olup sonra unutulup gidecektim. Darp etti, boğazıma bıçak dayadı. Başımı çevirince yüzümden yaralandım. Dikiş atıldı. Uzaklaştırma kararı vardı. Boşanma aşamasındaydık. Şoka girdim. Vatandaşlar bana yardım etti. 16 yıllık evliyim. 15 yaşında kızım var. Sürekli tehdit ediyordu. Sonunda öldürüyordu beni. Adalet istiyorum" diye konuşurken talihsiz kadının ablası ve annesi de yaşadıkları bu olaya isyan ederek "Adalet istiyoruz. Kadınları korusunlar. Katilleri bırakmasınlar. Kapıdan girip bacadan çıkmasın. Savcılara sesleniyoruz. Emine Bulut gibi bütün kadınlar ölmesin" diye konuştular.

Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Harun K. polis merkezine götürülerek sorguya alındı. Harun K. eşinizi neden bıçakladınız sorusuna "Allah polisimize yardımcı olsun" diye yanıt verirken hakkında birçok suçtan kaydı olduğu da öğrenildi.