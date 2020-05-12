Üst düzey emniyet mensuplarının Rus kadınlarla alemi kötü bitti

Ankara'da, Emniyet Müdürlüğü'nde görevli müdür yardımcısı F.E. ve komiser Z.Y.i iddialara göre geçtiğimiz ay birlikte bir çiftlik evi kiralayarak Rus kadınlarla parti düzenlediler. Koronavirüs salgının olduğu şu günlerde sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıp, müzik eşliğinde dans edilip, alkol alınan partide organizatör Fatih T., alkolün vermiş olduğu etkiyle sosyal paylaşım sitesi Instagram’dan canlı yayın açtı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla emniyet müdür yardımcısı ile komiserin kimlikleri arkadaşları tarafından belirlendi ve canlı yayını kaydederek, durumu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’a aktardılar.

Görüntüleri izleyen Yılmaz, söz konusu olaya gösterdi ve Ankara Emniyeti'nde görevli polislerin skandalı sonrasında, emniyet müdürü ve komiserin görev yerleri değişirken herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığı açıklannmadı.

ANKARA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA:

Ankara Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ise emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısının, çiftlik evinde bir grup kadınla alem yaptığına ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yayınlanan açıklamada, "Gölbaşı ilçesinde nisan ayı başında meydana gelen ve basına da intikal eden, bir emniyet müdür yardımcısı ve bir komiser yardımcısının çiftlik evinde alem yaptığı konusuyla ilgili olarak ilgililer hakkında derhal soruşturma başlatılarak Valiliğimizce 06.05.2020 tarihinde görev yerleri değişikliği yapılmış, soruşturma kapsamında görevden el çektirilme işlemi uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi..

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 15:18