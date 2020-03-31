Uyarıları dinlemedi, etrafındakilere tükürerek bağırdı!

İstanbul'da Fatih Hobyar Mahallesi üzerinde bulunan Sirkeci PTT Merkezi Cağaloğlu Şubesinde ilginç bir olay yaşandı. İddialara göre, koronavirüsü salgını nedeniyle ilaçlanmak için kapatılan postaneye giren bir müşteri güvenlik uyarılarını dinlemeyerek öfke saçtı.

PTT binasının gişe bölümünde çalışan bir görevlide yüksek ateş belirtisi görülmesi üzerine binanın gişe bölümü boşaltıldı ve , kargo bölümündeki çalışanlar ile müşteri sağlığı için binanın ilaçlanmasına karar verildi. Daha sonra binanın kapıları ilaçlanmak için kapatılacağı sırada bir müşteri güvenlik görevlilerinin tüm uyarılara rağmen içeriye girmeye çalıştı. Oradakilerin ve görevlilerin uyarılarını dinlemeyen müşteri dışarıya çıkmamak için diretti ve tartışmaya başladı.

Görevlilerin durumu izah etmesine fırsat vermeyen ve işleminin yapılmasını isteyen şahıs dışarı çıkmadı ve postane görevlileriyle tartışmaya başladı. O sırada görgü tanıkları şahsın görevlilere tükürerek bağırdığını iddia ettileri. Ağzından tükürük saçtığını söyleyenler görevliye “İçeride müşteri var, postane çalışıyor. Mesai içindeyiz postane mi kapanır” dediğini kaydettiler. Olayı öfke krizine sokan ve ikazlara uymayan kimliği belirsiz şahıs polise ihbar edildi.

Postane çalışanlarına ve vatandaşlara zor anlar yaşatan şahıs, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi fakat olay yerine polis gelmeden oradan hızlıca ayrılarak kayıplara karıştı.