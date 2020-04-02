Uykusuz ve Leman'dan bağış kampanyasına göndermeli çok konuşulacak kapaklar!

Türkiye’nin en çok takip edilen karikatür dergileri Uykusuz ve Leman, bu haftaki yeni sayılarının kapaklarında, Coronavirüs salgını için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı bağış kampanyasına yer verdiler.

Mizah dergisi Uykusuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla başlatılan kampanya ve sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir kapak hazırladı. Uykusuzun karikatüründe; televizyonda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanları, market çalışanları, işçilerin çalışmaya devam etmesine, belirli bir kesimin evde kalmasına, geri kalanının da bağış yapmasına karar veriyor.

Haftalık karikatür dergisi LeMan, dün çıkan yeni sayısının kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bağış kampanyası yer alıyor.

Karikatürde; Erdoğan’ın yanındaki kişi yanlarına gelen vatandaşı görünce, ‘’O istemeden sen iste başkanım’’ diyor. Ayrıca LeMan, karikatüre ‘’Halk yardım beklerken devlet IBAN attı’’ başlığını atarak, kampanyaya karşı tepkisini gösterdi.

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