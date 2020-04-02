İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
89511
ALTIN
343.708
DOLAR
6.6325
STERLİN
8.2035
EURO
7.1967

Uykusuz ve Leman'dan bağış kampanyasına göndermeli çok konuşulacak kapaklar!

Uykusuz ve Leman'dan bağış kampanyasına göndermeli çok konuşulacak kapaklar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlatmış olduğu bağış kampanyasını kapaklarına taşıyan iki dergi, kampanyaya karşı tepkilerini sert bir şekilde gösterdi.

02 Nisan 2020 Perşembe 19:24
Uykusuz ve Leman'dan bağış kampanyasına göndermeli çok konuşulacak kapaklar!

Türkiye’nin en çok takip edilen karikatür dergileri Uykusuz ve Leman, bu haftaki yeni sayılarının kapaklarında, Coronavirüs salgını için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı bağış kampanyasına yer verdiler.

Mizah dergisi Uykusuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla başlatılan kampanya ve sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir kapak hazırladı. Uykusuzun karikatüründe; televizyonda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanları, market çalışanları, işçilerin çalışmaya devam etmesine, belirli bir kesimin evde kalmasına, geri kalanının da bağış yapmasına karar veriyor.

Haftalık karikatür dergisi LeMan, dün çıkan yeni sayısının kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bağış kampanyası yer alıyor.

Karikatürde; Erdoğan’ın yanındaki kişi yanlarına gelen vatandaşı görünce, ‘’O istemeden sen iste başkanım’’ diyor. Ayrıca LeMan, karikatüre ‘’Halk yardım beklerken devlet IBAN attı’’ başlığını atarak, kampanyaya karşı tepkisini gösterdi.

Son dakika haberlerini kaçırma! Merak ettiğin tüm haberlerin detayları ve sıcak gelişmeler burada! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Instagram hesabımızı takip et, bildirimleri aç, hiçbir gelişmeden habersiz kalma!>>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et

Sıcak gelişmeleri anlık olarak takip etmek için hadi, sen de Facebook Grubumuza katıl, tartışmaları kaçırma! >>> Haberport Facebook Grubuna Katıl!

Dünya’da neler olup bittiğinden anında haberdar olmak için şimdi sen de Twitter hesabımızı Takip Et, son dakika haberlerini kaçırma. >>> Haberport'u Twitter'dan Takip Et

Son Güncelleme: 02.04.2020 19:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korona virüs fırsatçıları ifşa edildi! işte kriz fırsatçıları
Korona virüs fırsatçıları ifşa edildi! işte kriz fırsatçıları
65 yaş üzerine ve kronik rahatsızlığı bulunanlara araç muayeneleri ertelendi!
65 yaş üzerine ve kronik rahatsızlığı bulunanlara araç muayeneleri ertelendi!
Erdoğan'dan İspanya ve İtalya'ya gönderilen mektupta anlamlı not: 'Dost kara günde belli olur'
Erdoğan'dan İspanya ve İtalya'ya gönderilen mektupta anlamlı not: 'Dost kara günde belli olur'
Hatay'da feci kaza! Freni patlayan tır olay yerini savaş alanına çevirdi!
Hatay'da feci kaza! Freni patlayan tır olay yerini savaş alanına çevirdi!
Korona virüse karşı yerli kalkan! Borlu el dezenfektanı geliyor
Korona virüse karşı yerli kalkan! Borlu el dezenfektanı geliyor
Koronavirüs tahlil bilgilerini Bakanlığa göndermeyen iki laboratuvara soruşturma!
Koronavirüs tahlil bilgilerini Bakanlığa göndermeyen iki laboratuvara soruşturma!

Popüler Haberler

Turkcell sarı günler fırsat ürünler hangileri hangi ürünlerde indirim var, nasıl yararlanılır, şartlar neler? Turkcell sarı günler fırsatlarında büyük indirimler
Mucize doktor yeni bölüm var mı, yok mu? Mucize Doktor yeni bölüm neden yok? 2 Nisan 29.bölüm neden yayınlanmadı?
Ziraat Bankası - Halkbank - Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz 10 Bin TL Temel İhtiyaç Desteği internetten ve SMS başvurusu
TC İle SSK gün sorgulama ve hizmet günü sorgulama işlemleri
Seyahat izin belgesi nereden nasıl alınır? Seyahat izin belgesi alma işlemleri
Karantina günlerinde evde nasıl zaman geçirilir? İşte uzmanından öneriler
Kardeş Payı tekrar bölümleri ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?
Dudullu Postası dizisi oyuncuları kim kimdir? Dudullu Postası dizi konusu, oyuncuları ve oyuncu karakterleri
TRT Ev Hali dizisi oyuncuları ve konusu
TC Kimlik No ile SSK gün sorgulama nereden, nasıl yapılır?
Kuran'da çekirge istilası nasıl geçiyor? Çekirge istilası Türkiye'ye gelecek mi?
Esnafın kredi borçları faizsiz 3 ay ertelenecek
Nisan 2020 Netflix'te yayınlanacak diziler, filmler ve hangi belgeseller neler? Netflix'te Nisan yayın programı açıkladı
Kira sözleşmeleri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar ve esaslar
Jet Sosyete yeni bölümler yayınlanacak mı?
The Batman filmi ne zaman vizyona girecek? Filmin vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı!
Halk Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 Bin TL krediye nasıl başvurulur?
KYK yurt ücretleri ne zaman iade edilecek? Gençlik ve Spor Bakanı Yurt ücretlerinin iade edileceğini açıkladı
VakıfBank kredi kartı ve kredi borcu nasıl ertelenir? Vakıfbank kredi erteleme faiz oranları ve erteleme şartları
10 Bin lira 36 Ay Vadeli bireysel Temel ihtiyaç desteği paketinin başvuru detayları ve geri ödeme koşulları
Alef ne zaman başlıyor? Alef 1. bölüm fragmanı ve konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.