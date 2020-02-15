Uyuşturucu satıcısı veya kullanıcısını ihbar edene ikramiye! Şebeke ya da bireysel suçlarda iddianame başına 500 bin lira ödül!

Uyuşturucu satıcı veya kullanan kişileri görerek, polise bildiren kişilere yeni gelen düzenleme ile birlikte Bakanlar Kurulu tarafından ikramiye verilecek. Şebeke veya bireysel bir suçlar ile ilgili olarak iddianame başına 500 bin lira ücret ödemesi yapılacak. İhbarcı kişilere ödenecek olan yeni ikramiye tutarı haberimizde mevcut.

Uyuşturucu ihbar edene ikramiye! İddianame başına 500 bin lira…

Resmi Gazetede paylaşılan yeni bildiride belirtilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile birlikte uyuşturucu ve uyuşturucu madde yapmak amacı ile ekilen bitkiyi yakalaması sonucunda ihbarcı kişiye ödenecek olan ikramiye miktarı tekrardan düzenlendi. Düzenlenen ikramiye miktarı, örgütlü suçlarda 500 bin, bireysel suçlarda ise 2 bin 400 veya bin 600 lira ikramiye verilecek. Karara göre: 1 kilogram eroin ve kokainin sahibi ile birlikte yapılan ihbarlara sabit olan ikramiye ücreti 60 bin, sahipsiz olarak yapılan ihbarlarda ise ödenecek ikramiye miktarı 12 bin lira olarak ayarlandı.

Kabul edilen iddianame başına 500 bin lira ikramiye

Morfinlerdeki sahipli olan yakalamalarda ise kilogram başına 46 bin, sahipsiz yakalamalarda 7 bin 200 lira ikramiye ödenmesi belirlendi. Bu ikramiyelerin miktarları, esrarda her kilogram başına 15 bin ve 3 bin, afyon uyuşturucu türünde 5 bin ve bin, khatta 15 bin ve 3 bin, Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında alınan sentetiklerde 120 bin ve 24 , kanun kapsamında bulunan diğer maddelerde ise bu ücretler 5 bin ve bin lira olarak belirlendi. Kenevir bitkisinde ise 10 metrekare başına sahipli olan yakalamaların ihbar edilmesinde 15, sahipsiz olarak yakalamalarda ise 30 lira ücret ödenecek.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal eden veya ticareti ile işlerle ilgili örgütlü suçlarda, onaylanan her bir iddianamenin tanesine 500 bin lira miktarında ikramiye ödenecek. Verilecek olan iddianamelere uygulanacak birim miktarlarının en fazlası; eroin ve kokainde 8, baz morfinde 14, esrarda 32, afyonda ise 96, Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun üzerinden alınan sentetik içeren maddelerde 4 kilogram, kenevirde ise 32 bin metrekare olarak ayarlandı. İçerisinde bulunan saflık miktarları bilinmeyen sentetik uyuşturucu çeşitleri ile üretimi resmi izne veya satışı reçeteye bağlı uyuşturucu veya uyarıcı etki bırakan sentetik maddeler için herhangi bir üst sınır belirlenmeksizin tüm ücretler ikramiye kapsamına alındı.

Bireysel suçlar içerisine giren her bir iddianame başına 2 bin 400 yada 1 600 tl ikramiye ücreti verilecek. Buna göre, 50 gram eroin ve kokain, 200 gram esrar, 600 gram afyon, 25 gram sentetik uyuşturucu için 2 bin 400 lira, saflık oranı, laboratuvarların belirlemediği sentetik maddeler ile üretimi resmi mecralar tarafından izni veya satışı reçete üzerinden yapılan sentetiklerde bir üst sınıra bakılmaksızın tüm miktarlara bin 600 tl ikramiye ücreti ödenecek. Bu kararın yürürlüğe girmesi ile birlikte, 30 Haziran 2014 tarihli 2014/6544 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten alındı. Mevcut Kararın paylaşılmasından önceki tüm yakalama vakalarında ise bunların ödemeleri, kaldırılmış olan Bakanlar Kurulu Kararı tarafından belirtilen kanun hükümlerine bakılarak gerçekleştirilecek.