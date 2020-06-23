Uzaklaştırma alan adam eşini bıçaklayarak öldürdü!

Giresun Çanakçı ilçesinde mahkeme tarafından evden uzaklaştırma cezası alan Ali Kodalak isimli şahıs,geçtimiz akşam eşinin yaşadığı eve gizlice girdi. Cani eş Ali Kodalak eşi uyuduğu sırada defalarca bıçaklayarak eşini öldürdü. Zanlı eş daha sonra kendinide tavana iple asarak intihar etti.

Mahallelinin ihbarı ile olayın yaşandığı eve ekipler sevk edildi. Gelen güvenlik kuvvetleri kapıyı kırarak içeri girdi ve korkunç manzara ile karşılaştı. İçeride kadın yatağında kanlar içinde, cani eş ise tavanda asılı halde bulundu.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede isminin Çadır Kodalak olduğu tespit edilen kadının bir çok yerinde bıçak yaraları vardı. Talihsiz kadının cansız bedeni ve intihar eden Ali Kodalık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Ekiplerin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.