İstanbul 21°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
115339
ALTIN
389.433
DOLAR
6.8480
STERLİN
8.5719
EURO
7.7519
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...

Uzaklaştırma alan adam eşini bıçaklayarak öldürdü!

Giresun’un Çanakçı ilçesinde evden uzaklaştırma alan Ali Kodalak isimli şahıs, eşinin yaşadığı balkondan eve girerek karısını bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini astı.

23 Haziran 2020 Salı 20:02
Uzaklaştırma alan adam eşini bıçaklayarak öldürdü!
Takip Et:

Giresun Çanakçı ilçesinde mahkeme tarafından evden uzaklaştırma cezası alan Ali Kodalak isimli şahıs,geçtimiz akşam eşinin yaşadığı eve gizlice girdi. Cani eş Ali Kodalak eşi uyuduğu sırada defalarca bıçaklayarak eşini öldürdü. Zanlı eş daha sonra kendinide tavana iple asarak intihar etti.


Mahallelinin ihbarı ile olayın yaşandığı eve ekipler sevk edildi. Gelen güvenlik kuvvetleri kapıyı kırarak içeri girdi ve korkunç manzara ile karşılaştı. İçeride kadın yatağında kanlar içinde, cani eş ise tavanda asılı halde bulundu.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede isminin Çadır Kodalak olduğu tespit edilen kadının bir çok yerinde bıçak yaraları vardı. Talihsiz kadının cansız bedeni ve intihar eden Ali Kodalık'ın cansız bedeni  otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Ekiplerin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.


Son Güncelleme: 23.06.2020 20:02
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari'de yılan dehşeti!
Hakkari'de yılan dehşeti!
TBMM'de 6 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı
TBMM'de 6 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı
Bakan Koca:'Test sayımız 3 milyonu geçti'
Bakan Koca:'Test sayımız 3 milyonu geçti'
Metin Feyzioğlu'ndan son dakika baro yürüyüşü çıkışı: ''Çoklu baro yöntemi doğru değil.''
Metin Feyzioğlu'ndan son dakika baro yürüyüşü çıkışı: ''Çoklu baro yöntemi doğru değil.''
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Gri listedeki iki terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Gri listedeki iki terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü ve ailesinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü ve ailesinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Popüler Haberler

Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Ateş çemberi güneş tutulması 21 Haziran’da saat kaçta gerçekleşecek?
Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları
Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
A101 11 / 17 Haziran 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Bim'de satılan philips epilasyon cihazı yorumları
Günlük Burç Yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
A101 aktüel 4 - 10 Haziran 2020 indirimli ürünler kataloğu
Tatil izin belgesi nedir? Tatil izin belgesi nereden, nasıl alınır?
2020 Yılı KPSS ortaöğretim sınavı’nın yeni tarihi ne zaman? 2020 ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanır?
Greenleaf 5. sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak? Greenleaf yeni sezon fragmanı yayınlandı!
Oto alım satım yetki belgesi nereden, nasıl satın alınır?
Günlük Burç Yorumları 24 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.