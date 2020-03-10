Uzman Çavuşların kadroya alınması için kanun teklifi mecliste!

MHP’li milletvekilinden uzmanları sevindiren haber geldi. MHP milletvekili İzzet Ulvi Yönter, uzman çavuşların kadroya alınması için TBMM’ye kanun teklifi sundu. İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabı üzerinden uzman çavuşların kadroya alınması için kanun teklifi hazırladığını ve kanun teklifini TBMM 'ye sunduğunu ifade etti.

Uzman çavuşların Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kadroya alınmasını ön gören kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Hem uzman çavuşların kadroya alınması hem de özlük hakların iyileştirmesi için çalışmaların yapılacağını ifade eden İzzet Ulvi Yönter, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman Uzman Çavuşlarımızın kadroya alınmalarını hedefleyen Kanun Teklifimiz TBMM’ye sunulmuştur. Özlük haklarıyla ilgili haklı mücadelemize sonuna kadar, şafak sökene kadar inanmışlıkla devam edeceğiz. Kahramanlara selam olsun..."

TBMM Başkanlığı 'na sunulan kanun teklifi şu şekilde: