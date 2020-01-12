Uzmanlardan korkutan uyarı! Doğu Karadeniz deprem riskinden dolayı tehlike altında

3 yıl önce Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Karadeniz açıklarında 5.1 şiddetinde meydana gelen deprem Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bulunan fay hatlarını tetiklediği oryaya çıktı. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki yerleşim yerlerinin bu durumdan dolayı tehlike altında olduğu ve bölgenin 4'üncü deprem riskinden 3'üncü deprem riskine çekildiğini aktardı.

Karadeniz sahil kesiminde, iç kesimlere oranla daha yüksek oranda deprem riski olduğunu belirten uzmanlar ise deniz erozyonu ile birlikte binaların olası bir deprem karşısında yıkılma riskinin çok fazla olduğunu belirtiyorlar.

Özellikle Trabzon ve’de bu riskin daha fazla olduğunu söyleyen Jeoloji Mühendisi Bektaş, "Doğu Karadeniz'de şehirleşmeye bağlı olarak aşırı nüfus artışı nedeni ile denizden yer kazanma olayları yani dolgu alanları yaygın bir şekilde kullanılmaya başladı. Ama artık dolguların yeni yönetmeliğe göre yapılması gerekiyor. Karadeniz’de gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki deprem, hem Trabzon, hem de Rize’nin deprem tehlikesini 3 kat artırdı. Dolgularda deprem tehlikesi daha da arttı. Dolgular üzerinde elbette binalar yapılacak, ama dolgunun tekniğine uygun bir şekilde yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Rize'nin denizin doldurulmasıyla oluşturulan bir şehir olması ve bu sebepten dolayı bölgenin deprem riskini daha fazla taşıdığını kaydeden Bektaş, konuşmasında; "Deprem tehlikesini artık göz ardı etmemiz gerekiyor. Mesela Rize'de yapılan iki temel yanlış vardı. Birincisi 1960’lı yıllarda yapılan ve dünya standartlarına uygun olmayan dolgu idi. Artık bu dolgu Rize’yi taşımıyor. İkinci yanlış ise bölgenin gerçekçi deprem potansiyelinin ciddiye alınmaması. 2017 yılında Karadeniz’de oluşan deprem, Rize’nin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Karadeniz fayının çok yavaş ve sinsi hareket ettiğini ve bölgede yaşanabilecek her hangi bir orta büyüklükteki depremin bile heyelanlı tetikleyebileceğini belirterek bunun ciddi kayıplara neden olabileceğini ve bundan sonraki yapılaşmalara bağlı yeni deprem haritasına uygun bir şekilde yapılanmaya gidilmesi gerektiğini söyledi.