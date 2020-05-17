Üzücü kaza! Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Üzücü kaza Adıyaman Kahta ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Eshat Çayır (57) yönetimindeki otomobil seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve yol kenarında bulunan çukura düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler intikal etti.

Bölgeye ulaşan itfaiye ve AFAD ekipleri otomobilden çıkarılan sürücü Eshat ve babası Osman Çayır'ın (88) yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan Eshat Çayır'ın eşi Üveyş Çayır ise sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Üveyş Çayır'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.