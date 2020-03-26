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Vahşet! Sinir krizi geçiren baba oğlunu döverek öldürdü

Ankara'da Osman Dikmen isimli şahıs kavga ettiği oğlu Recep Dikmen'i sopayla döverek öldürdü.Olay üzerine Baba Osman Dikmen gözaltına alındı.

26 Mart 2020 Perşembe 19:23
Vahşet! Sinir krizi geçiren baba oğlunu döverek öldürdü

Ankara, Keçiören'de bir baba tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü.

Osmangazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda Osman Dikmen, evde bulunan oğlu Recep ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman Dikmen, eline aldığı sopayla oğlu Recep Dikmen'in vücudunun çeşitli yerlerine vurdu.

Recep Dikmen, aldığı darbeler sonucunda yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Recep Dikmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Osman Dikmen, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan, haberi alan Recep Dikmen'in yakınları ve annesi, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Recep Dikmen'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili so ruşturma başlattı.

Son Güncelleme: 26.03.2020 19:31
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