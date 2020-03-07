Vahşetin böylesi! Denizli'de eşini uykusunda baltayla katlettikten sonra intihar etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Şuayip A. isimli bir kişi eşi Sultan A.'yı yatak odasında uyurken başına baltayla vurarak öldürdü. Daha sonra kendisini tavana asarak hayatına son verdi.

Olay, ilçeye bağlı Sevindik Mahallesinde meydana geldi. Sabah uyandığında evde anne ve babasını göremeyen çiftin 16 yaşındaki kızları S.A. yatak odasının kapısını çaldı. İçerden ses gelmeyince odaya girmek isteyen genç kız kapının kilitli olduğunu gördü. Evin dışarısına çıkıp yatak odasının camından içeri bakan genç kız içerde yaşanan vahşeti gördü.

Annesini kanlar içinde yatakta, babasının ise iple tavana asılı gören S.A., çığlık çığlığa komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri camı kırarak içeriye girdiler ve yaptıkları incelemelerde 36 yaşındaki Sultan A.'nın ve kendini asrak şntihar eden eşi Şuayip A.'nın öldüğünü tespit ettiler.

Anne ve babasını o halde gören kızları S.A.'nın feryatları yürekleri sızlattı. Sinir krizi geçiren genç kızı yakınları ve sağlık ekibi teskin etmeye çalışırken olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşanan vahşet öncesi çiftin şiddetli tartıştığı belirtilirken, Şuayip A.'nın, eşini uyurken baltayla başına vurarak öldürdüğü, ardından da kendini odanın tavanına asarak intihar ettiği ihtimali üzerinde durulmaya başlandı.