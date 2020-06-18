Vaka sayılarında azalma görülmeye başladı! Bakan Koca güncel verileri paylaştı

Korona virüs ile mücadele süreci sonrasında başlayan normalleşme ile birlikte bazı bölgelerde vaka artışı korkutmuştu.
Ancak son 2 gündür Bakan Koca tarafından paylaşılan güncel vaka tablosuna göre vaka sayılarında düşüş görülmeye başladı.
Diğer yandan vaka sayılarına bakıldığında bugün tespit edilen vaka sayısı düne göre 125 kişi az oldu ve hastalığa yakalanıp iyileşen kişi sayısı yeni vaka sayısını tekrardan geride bıraktı.
18 HAZİRAN GÜNCEL KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU
Son Güncelleme: 18.06.2020 20:49