Vaka sayılarında azalma görülmeye başladı! Bakan Koca güncel verileri paylaştı

Korona virüs ile mücadele süreci sonrasında başlayan normalleşme ile birlikte bazı bölgelerde vaka artışı korkutmuştu.

Ancak son 2 gündür Bakan Koca tarafından paylaşılan güncel vaka tablosuna göre vaka sayılarında düşüş görülmeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 18 Haziran tarihli korona virüs tablosuna göre bugüne kadar hastalığa yakalanan kişi sayısı 184 bin 31 kişi oldu. Vefat eden kişi sayısı ise bugün 21 kişi artarak toplam 4 bin 882 kişi oldu.

Diğer yandan vaka sayılarına bakıldığında bugün tespit edilen vaka sayısı düne göre 125 kişi az oldu ve hastalığa yakalanıp iyileşen kişi sayısı yeni vaka sayısını tekrardan geride bıraktı.

18 HAZİRAN GÜNCEL KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU