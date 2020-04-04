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Vali açıkladı! İstanbul'a kimler girebilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 30 büyükşehire giriş çıkışları kapatıyoruz kararından sonra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'a kimler hangi amaçla girebilir açıkladı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 01:29
Vali açıkladı! İstanbul'a kimler girebilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 30 büyükşehire giriş çıkışları kapatıyoruz kararından sonra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'a kimler hangi amaçla girebilir açıkladı.

İşte İstanbul valisi Ali Yerlikaya'nın şehre girebilecek olanlar ilgili açıklamaları ;

YURT İÇİ TAŞIMACILIKTA GÖREVLİ OLANLAR

1 - Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere, tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.

Belirtilen amaçlarla İstanbul'a giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar İstanbul'dan ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. İstanbul'a giriş yapan ticari araç sürücüleri, maske takmak ve sosyal mesafeye uymak zorundadır.

YÜK TAŞIMACILIĞI YAPANLARA TRANSİT GEÇİŞ İZNİ
2 -  Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların İstanbul'dan transit geçişlerine izin verilecektir. Ancak zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır.

DOĞALGAZ, ELEKTRİK, PETROL SEKTÖRÜ..
3 - Doğalgaz, elektrik,petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.

ÇALIŞMA HAYATI İÇERİSİNDE YER ALAN...
4 - Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici,çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi,SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK OLMAK ÜZERE...
5 - Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabileceklerdir.

SEYAHAT İZİN BELGESİ OLANLAR
6 - İl Pandemi Kurulumuzun önerileri doğrultusunda; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca alınacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanlar, Kaymakamlık tarafından düzenlenecek “Seyahat İzin Belgesi” ile giriş/çıkış yapabilecektir."

Anahtar Kelimeler:
Ali YerlikayaIstanbul Valisi
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